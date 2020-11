Ile, FIHR: Industria ospitalitatii a pierdut 3 miliarde de euro in 2020

"Cu formele de ajutor dedicate sectorului nostru, cele doua, adica impozitul specific care inseamna 30 de milioane de euro si granturile din masura M2, care inseamna un sprijin de circa 100 de milioane de euro, nu poti sa depasesti o criza de 3 miliarde de euro", a afirma seful FIHR.Potrivit lui, caderea industriei hoteliere din acest an va fi de 65% in hoteluri si ceva mai mica in restaurante."Daca in martie 88% din hoteluri erau inchise, in aprilie erau inchise 73%, de ce credem ca in umatoarele sase luni care vin in fata vom avea o situatie diferita? E evident ca circa 70-80% din hoteluri nu au niciun motiv sa tina deschis. Sunt sase luni dramatice in fata. E estimarea mea, din mai incolo, poate din mai incolo, datorita caldurii, datorita imunizarii si poate a unui vaccin sa depasim. Dar aceste sase luni nu pot fi trecute de catre industria noastra fara sprijin consistent de la stat. Nu putem pe cont propriu. Daca pana acum am incercat, resursele noastre s-au terminat", a mai spus reprezentantul hotelierilor.Totii operatorii si-au trimis oamenii in somaj, pentru ca nu mai au cu ce sa-i tina la aceste grade de ocupare."Veti vedea o crestere dramatica a numarului de someri veniti din industria noastra si veti vedea hoteluri inchise si in curand insolvente sau faliment din industria noastra. Nu e gluma, fara o colaborare cu autoritatile, practic punem cruce intregului progres pe care l-am facut in ultimii zece ani", a sustinut acesta.