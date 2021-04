Iluminatul cu LED poate genera economii de 75 de milioane de euro la bugetul statului roman. Studiul complex facut public

O tranzitie completa la iluminatul cu LED in doar trei sectoare ale iluminatului public poate reduce costurile energetice cu pana la 75 de milioane de euro in fiecare an, la nivel national, arata un studiu de Signify, furnizor de echipamente si solutii de iluminat."Scaderea consumului energetic anual cu 1.484 GWh s-ar putea traduce in diminuarea amprentei de carbon cu peste 250.000 de tone - echivalentul cantitatii pe care 23 de milioane de copaci o pot absorbi in decursul unui an", arata studiul desfasurat de Signify.Derulat la inceputul anului 2021, studiul evalueaza piata de iluminat din 11 state est-europene - Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia si Ungaria. Acesta analizeaza potentialul beneficiilor in trei domenii specifice de aplicare: iluminatul rutier si stradal, unitatile din sectorul medical si segmentul educational."Implementarea tehnologiilor de iluminat inteligent si a sistemelor conectate genereaza economii energetice si ofera beneficii pe toate planurile - economie, cetateni si mediu. Pe fondul preocuparii pentru sustenabilitate, as dori sa atrag atentia si asupra modernizarii cladirilor si a infrastructurii, unde componenta de iluminat trebuie sa detina un loc important", declara Razvan Copoiu, CEO Signify Romania si Europa de Sud-Est.Tranzitia la iluminatul cu LED este una dintre cele mai simple proceduri de modernizare, pentru ca nu necesita investitii mari de capital, se poate face intr-un interval scurt, asigura o recuperare rapida a investitiei si costuri reduse de intretinere, adauga el.In 2006, aproximativ 19% din consumul global de energie electrica se datora iluminatului stradal conventional (lampi fluorescente, cu sodiu sau incandescenta). In urma trecerii treptate la solutiile digitale, acesta a scazut la 13% in 2018 si se estimeaza ca, pana in 2030, prin continuarea procesului de "LED-ificare" si a utilizarii tehnologiei IoT, ponderea iluminatului va ajunge la 8%.In sistemul educational, pe langa reducerea costurilor, iluminatul scolilor cu becuri LED inseamna o imbunatatire a conditiilor de invatare si a confortului ocular pentru elevi. Din aproape 5 milioane de corpuri de iluminat din scolile si universitatile din tara, doar 8% au fost inlocuite cu becuri LED.Signify este lider global in domeniul iluminatului pentru piata profesionala si de consum si al iluminatului care utilizeaza Internetul Lucrurilor.