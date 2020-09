VIDEO Imagini spectaculoase din drona cu autostrada Sibiu - Pitesti. Tronsonul IV include un tunel de 1,3 km sub Dealul Momaia

"CNAIR a licitat, in martie 2019, acest sector de aproape 10 km, evaluat la 2 miliarde de lei si care va fi proiectat in 16 luni si construit in 44 de luni. Pe traseu va fi construit un tunel de 1,35 km sub dealul Momaia.Pana in acest moment, CNAIR nu a anuntat castigatorul. Se pare ca cea mai buna oferta este cea a chinezilor de la China Railway. Compania de drumuri le-a cerut o serie de clarificari suplimentare in ultimele luni, solicitari respinse de CNSC.Prin urmare, CNAIR trebuie sa anunte castigatorul acestei licitatii in vederea consumarii potentialelor contestatii si demararii acestui lot deosebit de important de autostrada", a anuntat Asociatia Pro Infrastructura, pe pagina ei de Facebook