In pandemie, romanii s-au intors la "scoala". Crestere de 60% a vanzarilor de carti educative si de dezvoltare personala

Aproape 40% dintre romani considera ca cititul cartilor este principalul mod prin care au grija de sanatatea lor psihica, la mica distanta (36%) urmand practicarea sportului si odihna prin somn (15%), arata un studiu recent al MedLife. Aceeasi cercetare a aratat ca un roman din trei citeste cel mult o carte pe luna, in vreme ce doar 18% citesc mai mult, desi majoritatea considera ca lectura le dezvolta memoria si imaginatia (65%), ii ajuta sa-si mentina mintea in forma (60%), sa se relaxeze (68%) sau sa evadeze din cotidian (52%).In perioada aprilie - iunie 2020, Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania, a inregistrat o crestere de 47% a vanzarilor de carte de dezvoltare personala fata de perioda similara din 2019. De asemenea, in perioada ce a urmat iesirii din starea de urgenta, vanzarile au continuat sa creasca, cu 16%, fata de perioada 15 martie - 14 mai. O crestere importanta s-a vazut si pe segmentul cartilor de business, unde clientii au fost interesati de titluri care fac referire la startul in antreprenoriat, public speaking sau metode de gstionare a bugetului intr-o afacere.De asemenea, pe zona cartilor educative s-a inregistrat o crestere de 60% in perioada aprilie - iunie 2020 fata de perioada similara a anului trecut. Aceasta reflecta si perioada scolii online, dovada fiind faptul ca aceasta dinamica pozitiva a luat sfarsit odata cu inceperea vacantei."Perioada aceasta a fost marcata de schimbari, este de semnalat cresterea vanzarilor pe segmentul 18-24 de ani, cu peste 100%, dar si modificarea comportamentului clientului, care a ales, in procent de 50% plata cu cardul", a declarat Laura Teposu, fondator Libris.ro.Cea mai mare comanda inregistrata pe Libris.ro anul acesta din punct de vedere al valorii a fost de 25.886 lei, iar ca volum, cea mai mare comanda a continut 775 de carti.Cresteri semnificative pe zona de carte educativa pentru copii a inregistrat si Editura Didactica Publishing House, editura specializata pe carti care sprijina educatia prin metode alternative. Aici s-a inregistrat o crestere de 40% in perioada martie - iulie pe categoria de carte de activitati pentru petrecerea timpului liber al copilului. Cele mai relevante cresteri sunt pe categoria titlurilor care reflecta aspecte practice din viata de zi cu zi, jocurile care acopera timpul liber, dar si cartile de parenting.De asemenea, reprezentantii DPH spun ca in perioada martie - iulie 2020, au incercat sa vina in ajutorul parintilor si copiilor care nu au mai interactionat social ca de obicei cu diferite idei de petrecere a timpului liber. Astfel, cei mici au fost invitati sa scrie o carte cu propriile povesti. Au participat peste 300 de copii din toata tara, iar 25 dintre povestile trimise au fost publicate intr-un eBook care este disponibil gratuit pe site-ul editurii."Ne bucuram sa fim alaturi de copii in demersul lor de a descoperi lumea si sa-i incurajam sa-si exploreze pasiunile. In trei zile de la publicare eBook-ul a fost descarcat de aproape 1.000 de ori, si am primit numeroase mesaje de la micii cititori spunandu-ne care a fost povestea lor preferata", a declarat Florentina Ion, fondator al Editurii DPH.De asemenea, in luna iulie, editura a invitat autori, actori, bloggeri si creatori de continut sa citeasca o poveste in fiecare zi, incurajand astfel lectura celor mici.Per ansamblu insa, Editura Didactica Publishing House, spune insa ca productia a scazut cu aproximativ 70% in perioada martie-aprilie 2020, aceasta reluandu-se in luna mai, la un nivel prudent, de 45% fata de aceeasi perioada a anului trecut, fapt ce influenteaza semnificativ vanzarile totale pe acest an si cifra de afaceri estimata.