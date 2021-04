Banca Populara Chineza avertizeaza asupra riscului de incapacitate de plata a unor companii autohtone si al unor socuri provocate de incertitudinile externe

Riscurile includ "oscilarea" actiunilor si a pietelor cu venituri fixe si posibile defaulturi ale unor companii din sectorul imobiliar, a spus Zou Lan, directorul pentru piete financiare al bancii centrale.Aceste comentarii detaliate marcheaza cel mai recent avertisment dat in ultimele saptamani de un oficial de rang inalt din China referitor la riscurile de pe piata interna.Indicele compozit Shanghai aproape a stagnat in acest an, in timp ce indicele american S&P 500 a urcat cu peste 5%.Pandemia de coronavirus si volatilitatea mare a fluxurilor internationale de capital au socat la randul lor piata financiara interna, a spus Zou."Pietele de actiuni, obligatiuni si de marfuri se confrunta cu riscuri de oscilatii. Un numar mic de grupuri de companii se afla inca in perioada in care sunt expuse riscurile, companii mijlocii si de calitate scazut au inca dificultati, iar riscul de default este destul de mare", a afirmat Zou.Aceasta a adaugat ca presiunea exercitata de cresterea preturilor locuintelor in unele orase "supraincalzite" este relativ mare, iar posibilitatea intrarii in incapacitate de plata a datoriilor si alte riscuri in randul companiilor imobiliare mici si mijlocii puternic indatorate merita urmarita.Guvernul chinez a anuntat luna trecuta ca in acest an are ca obiectiv o crestere a PIB de peste 6%. Multi analisti au spus ca aceasta tinta conservatoare permite autoritatilor sa raspunda unor probleme pe termen lung, cum ar fi acumularea de datorii Raportul intre datorii si PIB al Chinei a urcat la 285% la sfarsitul trimestrului trei din 2020, de la o medie de 251% an perioada 2016-2019, potrivit unui raport realizat de Allianz