Bugete generoase pentru programele Rabla Clasic si Rabla Plus. Ce suma maxima putem deconta la achizitia unei masini noi

Listele cu producatorii care au semnat contracte de participare cu AFM sunt publicate pe site-ul institutiei www.afm.ro, la sectiunile dedicate programelor respective.Potrivit datelor Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), editia din acest an a programului "Rabla Clasic" va avea un buget total de 440 de milioane de lei, cu 35 de milioane de lei mai mult decat in 2020, ceea ce va permite achizitionarea a peste 55.000 de autovehicule noi, mai putin poluante.Pentru 2021, in cadrul acestui program, va fi majorata atat prima de casare - de la 6.500 de lei la 7.500 de lei, cat si ecobonusul pentru tehnologia hibrid - de la 2.500 de lei la 3.000 de lei, precum si ecobonusul GNC/GPL/emisii sub 96 de grame CO2/km - de la 1.000 de lei la 1.500 de lei.Suma maxima ce va putea fi decontata din costurile unei masini noi prin "Rabla Clasic" poate ajunge la aproximativ 2.250 de euro, in conditiile in care ecobonusurile pot fi combinate intre ele si adaugate la prima de casare.AFM informeaza ca valabilitatea Notei de inscriere in cadrul Programului "Rabla Clasic" a fost extinsa la 150 de zile de la data emiterii, timp in care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achizitie a autoturismului nou."O alta modificare vizeaza posibilitatea ca primele de casare sa fie transferate intre toate tipurile de persoane fizice sau juridice. Aceasta schimbare va permite accesarea programului si de catre cei care nu au o masina veche de casat. De asemenea, a fost introdusa interdictia de instrainare a autovehiculelor nou-achizitionate in cadrul programului, precum si obligativitatea restituirii finantarii in cazul nerespectarii acestei interdictii", mentioneaza institutia intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES.Tot anul acesta va exista o noua editie a programului "Rabla Plus", cu cel mai mare buget de la lansare, respectiv 400 de milioane de lei, dublu fata de anul anterior. In acest context, in 2021 se pastreaza neschimbata cea mai mare prima din Europa pentru masinile electrice, respectiv 10.000 de euro pentru "full electric" si circa 4.500 de euro pentru masini hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou. Cei care vor dori sa renunte la o masina veche, poluanta, si sa achizitioneze un autovehicul electric vor beneficia atat de prima de casare acordata prin Programul "Rabla Clasic", in valoare de 7.500 de lei, cat si de ecotichetul alocat in cadrul Programului "Rabla Plus".Valabilitatea Notei de inscriere in cadrul Programului "Rabla Plus" a fost extinsa la 240 de zile de la data emiterii, timp in care beneficiarii vor derula toate procedurile specifice de achizitie a autoturismului nou.Estimarile ministerului de resort arata ca, pe baza bugetului alocat in acest an, prin "Rabla Plus" vor putea fi achizitionate pana la 6.600 de masini electrice 100% si aproximativ 5.000 de masini hibride plug-in, conform datelor ministerului de resort.De asemenea, pentru achizitionarea de motociclete noi, in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat, se acorda o prima de casare de 5.500 lei. Valoarea cumulata a ecotichetului si a primei de casare nu poate depasi 50% din valoarea de achizitie a motocicletei electrice.Recent, ministrul Mediului, Barna Tanczos, a declarat ca, pentru derularea celor doua programe guvernamentale, se va asigura informatizarea integrala a proceselor specifice.