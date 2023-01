Incepe razboiul modial cu piratarea drepturilor de autor

Aproape 40 de state din intreaga lume sunt gata sa semneze un acord istoric pentru combaterea pirateriei, ce cauzeaza pierderi anuale de miliarde de dolari.

La negocieri au participat reprezentantii UE si statelor membre, ai Statelor Unite si ai Japoniei, alaturi de multi altii, care au reusit sa rezolve "aproape toate problemele semnificative", iar discutiile sunt aproape incheiate, informeaza Mediafax.

Una din cele mai importante prevederi ale tratatului le da voie vamesilor sa confiste pe loc bunurile contrafacute, fara a mai astepta vreo reclamatie din partea proprietarului marcii copiate sau vreun ordin judecatoresc, ca pana acum.

Acordul vine in conditiile in care comertul cu produse contrafacute a crescut de la 100 de miliarde de dolari, in anul 2000, la 250 de miliarde de dolari, in 2007, potrivit statisticilor oficiale.

