Imagini spectaculoase cu ridicarea platformei de lucru la podul suspendat de la Braila FOTO

Constructia podului de la Braila

Lucrarile podului peste Dunare de la Braila, care va face legatura intre Braila si orasul Macin, au inceput in 2018. In acest moment, el a intrat intr-o noua etapa a constructiei."Un inceput bun de saptamana pe infrastructura Incepe ridicarea platformei de lucru la Podul suspendat de la Braila.Este un pas important pentru proiect - cu ajutorul acestei platforme sau "catwalk", in termeni tehnici, se vor trage cele doua cabluri de otel peste pod, care vor sustine tablierul.Ridicarea totala a platformei de lucru se finalizeaza in 2 luni si jumatate, dar lansarea efectiva a cablurilor merge in paralel cu acest proces si incepe la vara.Cablurile cantaresc impreuna nu mai putin de 6.700 de tone, iar fiecare dintre ele are o lungime de 2 km.Constructia drumurilor de legatura a inceput deja pentru primii 7 km si in perioada imediat urmatoare vom avea santier deschis pentru toata lungimea acestora (23 km).Podul de la Braila va avea o deschidere centrala de 1120 de m si o lungime totala de 2 km.#RevolutiaBuneiGuvernari", a scris ministrul Transporturilor, Catalin Drula, pe Facebook Podul suspendat de la Braila are o lungime totala de 1,97 kilometri, iar deschiderea centrala este de 1,12 kilometri. Cele doua turnuri, cate unul pe fiecare mal, vor avea o inaltime de 192,64 metri, devenind, astfel, cele mai inalte constructii din Romania.Anul acesta, japonezii de la IHI incep suspendarea cablurilor pe care se va sprijini tablierul metalic.Lucrarile realizate de asociatia de constructori formata din italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure System ar trebui sa fie gata in decembrie 2022.Proiectul prevede si constructia a 23,4 kilometri de drum expres pentru a conecta podul si are doua sectiuni: drumul principal Braila - Jijila, cu 19 kilometri si drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, care are 4,3 kilometri. Proiectul valoreaza 1,99 miliarde de lei , fara TVA, fiind cel mai scump proiect de infrastructura din Romania.Ordinul de incepere a lucrarilor s-a emis doar pentru o sectiune din cele cinci, adica pe sectiunea a doua, pe podul suspendat. In septembrie 2020 s-a emis hotararea de guvern pentru expropieri suplimentare, iar in noiembrie s-a emis decizia de expropiere si s-au aprobat proiectele tehnice de executie aferente relocarilor liniilor electrice si telecomunicatiilor.