Operatorii din turism cer implementarea carantinei pe baza unui indice epidemiologic fix

In acest sens, exista exemple de bune practici la nivel european. Portugalia foloseste un indice epidemiologic fix de 500, iar Islanda, de 700. Sunt deja 13 state care au renuntat complet la carantina, iar reprezentantii sectorului turistic la nivel european considera, in mod unanim, ca statele membre ar trebui sa ridice restrictiile de calatorie pentru persoanele vaccinate, recuperate sau testate negativ care calatoresc in interiorul Uniunii.De asemenea, ANAT propune infiintarea de puncte de testare in aeroport, unde sa poata fi efectuate teste PCR sau antigen, iar calatorii care se intorc sau care sosesc din tari cu indice epidemiologic mai mare, sa fie testati.In acest fel, din 190 de persoane, cat pot sa fie in medie intr-un avion, vor sta in carantina maxim 8-10 - cei care sunt in realitate pozitivi, restul putand a doua zi sa-si continue activitatea."Aceasta masura ar reprezenta si un avantaj fiscal pentru stat, fiind mai putine persoane in carantina, care, sa nu uitam, este platita de catre stat. In acest fel, toata lumea va putea sa calatoreasca fara nicio opreliste", spun oficialii ANAT.Pentru stimularea turismului de incoming, suntem de parere ca este esential ca turistii care vin in Romania din tarile aflate pe lista galbena si care nu au reusit sa se vaccineze, sa poata fi exceptati de la efectuarea carantinei obligatorii in cazul in care prezinta rezultatul negativ al unui test pentru depistarea infectiei cu Sars-Cov-2.Suplimentar, statul roman poate aplica metoda folosita deja in Grecia, de testare aleatorie a turistilor la frontiera, costurile acestei testari fiind suportate integral de stat.Desi nu am auzit mai nimic despre bugetele de promovare ale Romaniei in acest an, vrem sa atragem atentia asupra pozitiei avantajoase in care se afla Romania momentan, din punct de vedere al atractivitatii pentru turistii straini."Tara noastra este o destinatie sigura si atractiva, iar Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nu ar trebui sa rateze oportunitatea de a valorifica acest avantaj, inca din acest an, prin promovarea turismului romanesc pe pietele externe. Acum este momentul, nu dupa ce se va incheia pandemia. Piata turistica internationala este concurentiala iar multe tari deja au demarat campanii de promovare", afirma cei din ANAT.Potrivit lor, turismul de incoming reprezinta una dintre cele mai accesibile forme de export de servicii."Nu instrainam nicio resursa naturala, niciun bun al patrimoniului national si nu avem cheltuieli pentru transportarea unor materiale. Atragem turisti, care lasa bani in tara si care, in plus, descopera Romania si pot deveni, la randul lor, ambasadori neoficiali si promotori ai tarii noastre", au declarat oficialii.