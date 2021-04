Indicele ROBOR la 3 luni a ramas luni la 1,59%

Indicele ROBOR la 6 luni s-a mentinut la 1,68%.Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, 15 martie 2021, mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,25 la suta pe an. BNR a mai decis mentinerea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la suta pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare (Lombard) la 1,75 la suta pe an. De asemenea, Consiliul de administratie al BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in lei si in valuta ale institutiilor de credit. ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobanzii la care se imprumuta, intre ele, institutiile bancare din Romania, in lei, iar evolutia sa este legata, in principal, de nivelul de lichiditate existent in piata.Valoarea IRCC, aferenta perioadei aprilie-iunie 2021, este de 1,67%, in declin fata de nivelul de 1,88% aferent primului trimestru.IRCC se aplica imprumuturilor acordate populatiei dupa luna mai a anului 2019, data la care a fost inlocuit ROBOR in contracte.IRCC este calculat in functie de dobanda medie la care se imprumuta bancile intre ele si este aplicat cu o intarziere de un trimestru fata de perioada de referinta. Indicele este stabilit zilnic de BNR, ca medie aritmetica a cotatiilor folosite de zece banci selectate de Banca Nationala.