Indicii de la bursa din New York, in picaj. Actiunile Tesla au scazut cu peste 21 la suta

Indicele Nasdaq Compozite a coborat marti cu 4,1%, iar in ultimele trei zile cu 10%, consemnand cea mai slaba evolutie dupa luna august.Indicele Dow Jones Industrial a scazut cu 2,3%, iar S&P 500 cu 2,8%. S&P 500 a scazut cu aproape 7% in ultimele trei zile, cl mai amplu declin inregistrat din iunie.Actiunile Apple au scazut cu 6,7%, conducand declinul titlurilor din sectorul tehnologiei. In ultimele trei sedinte de tranzactionare, titlurile Apple au coborat cu peste 14%. Potrivit Bespoke Investment Group, aceasta este cea mai slaba evolutie pe parcursul a trei zile a actiunilor Apple din octombrie 2008.Titlurile Facebook si Amazon au scazut fiecare cu peste 4%. Actiunile Microsoft au pierdut 6,7%, Netflix au inchis in declin cu 1,8%, Alphabet cu 3,6%, iar Zoom Video cu 5,1%. Componenta sectorului tehnologiei din cadrul S&P 500 a coborat cu 4,6% si a incheiat tranzactiile de marti cu peste 11% sub un maxim absolut atins pe 2 septembrie."Evaluarile mari ale actiunilor cu mega-capitalizari au depasit cu mult nivelurile istorice", a declarat Bruce Bittles, analist ef pentru investitii la Baird."Indicatorii tehnici - marja ridicata a datoriilor, fondurile mutuale investite in totalitate, volumul record al optiunilor call, toate indica un optimism exagerat al pietei care sugereaza deseori probabilitatea consolidarii/corectiei", a spus acesta.Actiunile Softbank au scazut luni cu 7% in Japonia, dupa ce grupul a fost identificat drept un cumparator major care a investit miliarde in actiunile companiilor de tehnologie, care ar putea scadea insa daca Softbank ii va reduce investitiile in acestea.Actiunile producatorilor de semiconductori au scazut din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA si China. Titlurile Nvidia si Micron au coborat cu 5,6%, respectiv cu 3,2%, iar cele ale Applied Materials cu 8,7%. Titlurile Advanced Micro Devices s-au retras cu 4%, iar cele ale VanEck Vectors Semiconductor ETF cu 4,4%.China a acuzat SUA de bullying, lansand marti o initiativa globala privind securitatea datelor. In acest timp, Washingtonul continua sa exercite presiuni asupra celor mai mari companii chineze de tehnologie si sa ceara tarilor sa le blocheze. Presedintele Donld Trump a exprimat recent ideea de a decupla economia americana de cea a Chinei.Saptamana trecuta, Wall Street a inregistrat primul declin din ultimele sase saptamani, dupa o inversare a tendintei actiunilor marilor companii de tehnologie. Scaderile puternice ale actiunilor Amazon, Apple, Microsoft si Facebook, liderii pietei in 2020, a facut ca indicele Nasdaq Compozite sa inregistreze cea mai slaba evolutie saptamanala dupa data de 20 martie. Indicii Dow si S&P 500 au consemnat cele mai mari pierderi saptamanale dupa luna iunie.