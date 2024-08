Industria auto si constructiile vor aduce investitii de 2 mld. euro

Marii producatori din industria alimentara, din cea a materialelor de constructii si din sectorul automotive (componente auto) au anuntat ca vor investi in Romania peste doua miliarde de euro in urmatorii cinci ani. Numai in aceste trei sectoare, numarul locuri de munca este de asteptat sa creasca cu aproximativ 16.000.

In cele doua miliarde de euro nu sunt incluse investitiile mai mici de 20 milioane de euro, a caror numar nu este deloc neglijabil, scrie Ziarul Financiar.

Valoarea acestora ar putea creste considerabil daca Romania va reusi sa atraga si alti investitori din domeniul auto, de talia celor de la Mercedes sau Peugeot care au preferat Ungaria si Polonia.

Per ansamblu, nivelul investitiilor straine directe inregistrat in primele cinci luni ale anului a fost de 4,11 miliarde de euro, dublu fata de aceeasi perioada a anului trecut, ceea ce l-a determinat pe premierul Tariceanu sa aprecieze ca totalul investitiilor straine ar putea depasi 10 miliarde de euro pana la sfarsitul anului.

Performanta este cu atat mai notabila cu cat, celelalte state din regiune au atras un volum mult mai mic de investitii.

Ads