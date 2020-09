Organizatia Mondiala a Turismului: Calatoriile internationale au scazut dramatic in primele sase luni din 2020. Pierderile, mai mari de 450 de miliarde de dolari

Doar putin peste jumatate din destinatii au relaxat restrictiile de calatorie pana la inceputul lunii septembrie, iar revenirea turismului la nivelul anului 2019 ar putea dura 2-4 ani, potrivit OMT."Calatoriile internationale sigure si responsabile sunt acum posibile in multe parti ale lumii si este imperativ ca guvernele sa colaboreze indeaproape cu sectorul privat pentru a pune din nou in miscare turismul mondial", a declarat secretarul general al UNWTO, Zurab Pololikashvili.Un total de 440 de milioane de sosiri internatonale au fost pierdute in perioada ianuarie-iunie a acestui an, cele mai afectate regiuni fiind Asia si zona Pacificului, cu 72% mai putini turisti comparativ cu anul trecut.