Industria de imbracaminte din Japonia emite 95 de milioane de tone de dioxid de carbon pe an

Se estimeaza ca procesul de fabricatie si transport al hainelor ar produce 90,09 milioane de tone de dioxid de carbon, sau 94,6% din total, potrivit Ministerului Mediului. Din cele 819.000 de tone de articole de imbracaminte furnizate pietei japoneze in 2020, 799.000 de tone, sau aproximativ 98%, au fost importate.Restul de aproximativ 5 milioane de tone este atribuit in principal arderii hainelor nevandute si a energiei utilizate pentru spalat. Prima estimare a guvernului arata ca fiecare articol de imbracaminte contribuie cu aproximativ 25 de kilograme de dioxid de carbon, precizeaza ministerul.Industria confectiilor reprezinta 10% din emisiile globale de carbon, potrivit unui raport al Programului de Mediu al ONU. Dintre emisiile globale din industrie, lanturile japoneze de aprovizionare cu imbracaminte reprezinta 4,5%, a transmis Ministerul Mediului.Ministerul a lansat luna trecuta un site web pentru a le cere consumatorilor sa recicleze mai multe haine, in timp ce a indemnat industria modei sa lucreze la noi procese de productie pentru a reduce emisiile de carbon.Un total de aproximativ 510.000 de tone de haine au fost aruncate in Japonia anul trecut fara a fi reciclate sau refolosite, potrivit ministerului.Primul ministru Yoshihide Suga anunta la sfarsitul lunii aprilie un nou obiectiv de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera cu 46% pana in anul fiscal 2030 fata de nivelul fiscal 2013, in timpul unui summit climatic gazduit de presedintele american Joe Biden In conformitate cu noul angajament, ministerul spera acum sa sensibilizeze impactul industriei textile asupra mediului, inclusiv emisiile de dioxid de carbon si poluarea apei."Prin furnizarea informatiilor online, speram ca utilizatorii afla mai multe despre daunele provocate mediului de articolele de imbracaminte si se gandesc la reciclare inainte de a le arunca", a spus un oficial al ministerului.