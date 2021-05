Cand va fi gata inelul nordic al Autostrazii Bucurestiului. Noul contract semnat cu firmele lui Dorinel Umbrarescu

"Contractul pentru cei 19 km ai lotului dintre Corbeanca si Afumati prevede 12 luni pentru proiectare si 22 de luni pentru executie. Aici vor fi construite 2 noduri rutiere + 10 poduri si pasaje.I-am cerut antreprenorului sa dea dovada de aceeasi seriozitate pe care a aratat-o pana acum si sa urgenteze, pe cat se poate, lucrarile pe care le are pe A0.Avem promisiunea ca va fi scurtata perioada de proiectare, astfel incat la inceputul sezonului de lucru 2022 sa inceapa santierul. Vom analiza, de asemenea, daca nodul cu DN1 (proiectat in studiul de fezabilitate datand din 2008) se poate redesena, astfel incat sa permita relatii mai eficiente de intrare si iesire din autostrada. Vreau ca in 2023 A0 sa inceapa sa preia din traficul care sufoca Bucurestiul si Ilfovul, iar in 2024 sa putem circula integral pe Autostrada de Centura a Bucurestiului - un proiect pentru care ma lupt din 2016 incoace", a precizat Catalin Drula , ministrul Transporturilor, intr-o postare pe Facebook Contractul a fost atribuit Asocierii SC SA&PE Construct SRL - Spedition UMB - Tehnostrade S.R.L., condusa de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu.Cei 19 kilometri de autostrada ar urma sa fie construiti contra sumei de 831.920.653,34 lei, fara TVA, din fonduri europene nerambursabile."Investitia este necesara pentru a se realiza accesibilitatea la reteaua TEN- T, dar si pentru a scoate, pe cat posibil, traficul de tranzit aferent Coridoarelor IV si IX Pan European din zona urbana pe care in situatia existenta o traverseaza si o perturba. In momentul de fata, drumul existent - Centura Municipiului Bucuresti - nu mai face fata acestor volume de trafic, iar aducerea la parametrii tehnici corespunzatori ai unui drum, parte dintr-un Coridor European, s-ar traduce prin costuri mari si nerentabile.Importanta acestui proiect rezulta din necesitatea realizarii unei continuitati intre Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti si Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, dar si in lungul coridorului IX Pan European si realizarea unei conexiuni intre Coridorul IV Pan European si Coridorul IX Pan European", arata oficialii CNAIR.