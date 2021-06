Inflatia din zona euro a depasit in luna mai tinta oficiala a BCE, atingand nivelul de 2%

Potrivit datelor publicate marti de biroul european de statistica, Eurostat , inflatia din zona euro a accelerat la 2% in luna mai, cel mai ridicat nivel atins de la sfarsitul anului 2018 , de la 1,6% in aprilie, din cauza costurilor mai mari ale energiei.Tinta oficiala de inflatie a BCE este de aproape 2%.Analistii intervievati de Reuters anticipau o inflatie de 1,9%.Este improbabil ca inflatia sa fi atins nivelul de varf in luna mai si s-ar putea apropia de 2,5% pe parcursul acestui an, pe masura ce redresarea din criza provocata de pandemie va exercita presiuni de crestere a preturilor.