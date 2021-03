Cum "si-a prostit" un influencer fanii sa-i trimita Bitcoin in valoare de 2,5 milioane de dolari

Igbara este extrem de popular pe Instagram, mai ales atunci cand vine vorba de gratuitatile pe care le ofera. Acesta este cunoscut pentru faptul ca ofera sume uriase de bani strainilor. In cazul acestor servicii de caritate se stie ca a colaborat cu 50 Cent sau canteretul de reggaeton Nicky Jam pentru a da bani angajatilor care lucreaza in lanturile de restaurante fast-food.Din pacate, in spatele acelor gratuitati influencer-ul avea alte intentii, potrivit Investing.com . In timpul boom-ului pe care-l inregistra Bitcoin, Jay Mazini a inceput sa posteze reclame in sectiunea sa de Instagram Stories in care se oferea sa cumpere Bitcoin cu 5% mai mult peste cotatia pietei. Potrivit acestuia, el dorea sa cumpere cantitati mari de criptomonede, iar platformele de tranzactionare nu-l lasau.Desi asta a ridicat o serie de stegulete rosii pentru ca exista platforme de trazactionare P2P precum Localbitcoins, o parte din follow-erii lui ai inceput sa faca afaceri cu acesta. Acestia ii trimiteau Bitcoin, dupa ce el le trimitea imagini cu dovada platii.Presupusele plati pe care acesta le facea erau de fapt niste imagini editate, iar banii nu ajungeau niciodata la cei care trimiteau Bitcoin. Potrivit Departamentului de Justitie al SUA, Jay Mazini s-a bazat pe increderea pe care si-o construise ca influencer pentru a-si escroca victimele."Asa cum am luat la cunostinta, persona din social media pe care Igbara si-a construit-o a avut rolul de a induce in eroare follow-erii sai si de a-i convinge sa-i vanda Bitcoin la preturi atractive. La o privire mai aprofundata se vedea ca lucrurile nu erau ceea ce pareau. Nu era nimic filantropic in tranzactiile cu Bitcoin pe care Ugbara le facea cu victimele sale. O cercetare rapida pe Interwebs va scoate la lumina o cu totul si cu totul imagine a escrocului multi-milionar", noteaza agentia guvernamentale a SUA.Mazini a reusit sa convinga follow-erii lui sa-i trimita Bitcoin in valoare de 2,5 milioane de dolari. Dar acesta a fost prins, iar acum, dupa legile americane risca sa petreaca urmatorii 20 de ani in spatele gratiilor.