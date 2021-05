Ce informatii sa nu ascundem cand mergem sa facem un credit. "Raspunsul poate sa fie negativ"

Cum cererea e mare si oferta este pe masura, bancile isi prezinta avantajele, asa ca cei care acceseaza creditele nu trebuie decat sa-si pregateasca documentele.Instritutiile bancare trec clientii printr-un proces de verificare pentru a vedea daca se incadreaza pentru un credit si pentru a stabili sumele pe care le pot accesa.In relatia cu banca, nu trebuie sa ascundem informatii, pentru ca totul este foarte bine verificat, a declarat Valentin Anghel, broker de credite, pentru ziare.com."Toate informatiile sunt oricum verificate, iar daca se ascund, clientul pierde vremea, in sensul ca depunde dosarul si asteapta pana se analizeaza solicitarea, urmand ca raspunsul sa fie, cel mai probabil, negativ", a declarat Valentin Anghel, pentru ziare.com.Potrivit specialistului, cand ne hotaram sa facem un credit, cel mai bine este sa comunicam toate informatiile, pentru ca anumite banci accepta "diferite situatii ale unor clienti, pe care clientul le-ar considera negative"."Nu ascundeti nicio informatie, deoarece nu se intampla altceva, decat pierderea vremii.Inainte de a va hotari asupra imobilului, obtine o aprobare financiara care poate fi valabila de la 30 pana la 90 de zile, in functie de banca. Astfel, procesul de achizitie poate fi mult mai rapid, evitand diferitele neplaceri care ar putea aparea", a adaugat brokerul de credite.Potrivit ultimelor date, mai putin de 30% dintre creditele ipotecare semnate in ultimul an de bancile din Romania au fost realizate prin intermediul programului Prima casa. Ceilalti de 70% au preferat creditele ipotecare.