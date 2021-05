Ministerul Economiei inlocuieste membrii in Consiliul de Administratie al Societatii Baita SA

Criteriul de selectie avut in vedere a fost expertiza profesionala a candidatilor corelata cu nevoile si strategia de dezvoltare a companiei. Profilele au fost selectionate din baza de CV-uri primita ca urmare a unui apel facut de MEAT catre asociatiile profesionale sau de ramura.Astfel, noii membri numiti ai Consiliului de Administratie sunt:Eugen Viliam Schvartz- inginer licentiat al Facultatii de Mine, specialist cu experienta profesionala in zona de exploatare, preparare si valorificare a minereurilor cuprifere si metalifere, fost profesor universitar al Facultatii Tehnice din Petrosani si actualmente director de productie CupruMin.Valerica Anichitoaie- absolvent al Facultatii de Studii Economice, certificat CAFR si membru CECCAR, profesionist in domeniul financiar, al auditului intern si practician activ in restructurare si insolventa.Cornel Radulescu- are profil tehnic si competente in stabilirea directiei strategice si este absolvent al Facultatii de Utilaje pentru Constructii. Prezinta experienta relevanta in conducerea unor companii internationale care extrag, prelucreaza si comercializeaza agregate minerale de cariera, precum si alte produse pentru industria constructiilor.Obiectivele aferente perioadei de mandat constau in:asigurarea prezentarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs, in termenii si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, cu luarea in considerare a perspectivelor de dezvoltare pe care le are societatea;urmarirea procedurilor de inchidere a exercitiului financiar 2020, respectiv a asigurarii procesului de raportare financiara pentru anul 2020 si a raportarilor financiare semestriale aferente 2021.promovarea unui proiect de act constitutiv actualizat potrivit ghidului ce va fi inaintat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului unRaport de activitateprivind modul de indeplinire a responsabilitatilor si a gradului de indeplinire a obiectivelor.Raportul va include si opinia administratorului in legatura cu posibilitatile de dezvoltare ale societatii pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea il prezinta, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementarii unui plan de restructurare/ reorganizare.Membrii inlocuiti sunt:Valerica Maitan,Diana Ioana FloreasiFelix Florin Braniste.Indemnizatia bruta fixa lunara a membrilor consiliului de administratie, stabilita prin Hotararea AGA nr. 46/12.03.2018, s-a mentinut si este de 3728 lei.Societatea Baita SA este o companie detinuta 100% de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, al carei obiect de activitate il reprezinta extractia din subteran a zacamantului de dolomita. Are un numar de 80 de angajati, iar in anul 2020 a inregistrat o cifra de afaceri de 11,9 milioane lei, un profit brut de 773.000 lei, pierdere raportata de 9.7 milioane lei si inregistreaza datorii istorice la bugetul de stat in suma de 49.9 milioane lei.