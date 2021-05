Numarul de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in primele patru luni a crescut cu 36,2%, fata de aceeasi perioada a anului trecut

"In perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021 s-au eliberat 14.890 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 36,2% fata de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2020. Cresteri s-au inregistrat in toate regiunilede dezvoltare: Sud-Muntenia (+796 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+581),Vest (+575), Nord-Est (+530), Nord-Vest (+466), Sud-Est (+389), Centru (+362) si Sud-Vest Oltenia (+256)", arata datele INS.In luna aprilie 2021 s-au eliberat 4.681 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale (+5%), cu o suprafata utila totala de 1.003.105 mp (-11,9%). Din totalul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale 68% sunt pentru zona rurala. In luna aprilie 2021 se remarca o scadere a suprafetei utile la autorizatiile de construire eliberate pentru cladirile nerezidentiale (-5,4%).In luna aprilie 2021 se evidentiaza ocresterea numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (+225 autorizatii), comparativ cu luna precedenta. In profil teritorial, aceasta crestere este reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Vest (+150 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+54), Nord-Est si Centru (+50, fiecare) si Nord-Vest (+21). Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-73 autorizatii), Sud-Muntenia (-18), Sud-Vest Oltenia (-9).In luna aprilie 2021 s-au eliberat 656 autorizatii de construire pentru cladiri nerezidentiale (-1,5%), in suprafata utila totala de 259.699 mp (-5,4%). Comparativ cu luna precedenta, in luna aprilie 2021 s-a inregistrat o scadere (-14.955 mp) a suprafetei utile la autorizatiile de construire eliberate pentru cladirile nerezidentiale. In profil teritorial, aceasta scadere este reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Centru (-28.949 mp), Vest (-28.276), Sud-Est (-22.638) si Nord-Vest (-18.350). Cresteri s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (+54.687 mp), Nord-Est (+12.818), Sud-Muntenia (+9.587) si Sud-Vest Oltenia (+6.166).In luna aprilie 2021 se evidentiaza o crestere atat a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale (+104,4%), cat si a suprafatei utile totale (+56,3%), comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent. In profil teritorial, aceasta crestere (+2.391 autorizatii) a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale este reflectata in toate regiunile de dezvoltare: Nord-Est (+427 autorizatii), Sud-Muntenia (+422), Nord-Vest (+313), Vest (+307), Bucuresti-Ilfov (+275), Centru (+237), Sud-Est (+213) si Sud-Vest Oltenia (+197).Comparativ cu luna corespunzatoare din anul precedent, in luna aprilie 2021 s-a inregistrat o crestere atat a numarului de autorizatii de construire eliberate pentru cladiri nerezidentiale (+65,7%) cat si a suprafatei utile totale (+39,1%).In profil teritorial, aceasta crestere (+73.050 mp) a suprafetei utile la autorizatiile de construire eliberate pentru cladirile nerezidentiale este reflectata in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (+51.052 mp), Nord-Est (+27.288), Vest (+18.351), Sud-Muntenia (+5.098), Sud-Vest Oltenia (+4.249) si Sud-Est (+3.015).Scaderi s-au inregistrat in regiunile de dezvoltare Nord-Vest(-29.059) si Centru (-6.944).