Peste 38.000 de joburi neocupate in primele 3 luni din acest an

"In trimestrul I 2021, cele mai mari rate ale locurilor de munca vacante s-au inregistrat in administratia publica (2%), activitati de spectacole, culturale si recreative (1,60%), respectiv sanatate si asistenta sociala (1,55%). In industria prelucratoare s-a concentrat peste o cincime din numarul total al locurilor de munca vacante (8.300 locuri vacante), cu o valoare a ratei de 0,76%. Sectorul bugetar a insumat putin sub o treime din numarul total al locurilor de munca vacante. Astfel, 5.600 locuri vacante s-au regasit in sanatate si asistenta sociala, 5.500 locuri vacante in administratia publica, iar 1.000 locuri vacante in invatamant", a anuntat INS.La polul opus, rata locurilor de munca vacante a inregistrat cele mai mici valori in industria extractiva si alte activitati de servicii (0,09% pentru fiecare in parte), respectiv in hoteluri si restaurante (0,19%).Cele mai putine locuri de munca vacante s-au regasit in industria extractiva si alte activitati de servicii (0,04 mii locuri vacante pentru fiecare in parte), respectiv in tranzactii imobiliare (0,05 mii locuri vacante).In trimestrul I al anului, prin comparatie cu trimestrul precedent, cele mai relevante cresteri ale ratei locurilor de munca vacante s-au regasit in distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+0,57 puncte procentuale), respectiv in activitati de spectacole, culturale si recreative (+0,44 puncte procentuale).Numarul locurilor de munca vacante a cunoscut cresteri importante in activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+0,9 mii locuri vacante), industria prelucratoare (+0,8 mii locuri vacante), constructii (+0,6 mii locuri vacante), respectiv in distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+0,5 mii locuri vacante).Cele mai semnificative scaderi ale rateilocurilor de munca vacante s-au observat in alte activitati de servicii (-1,86 puncte procentuale), urmate de industria extractiva (-0,34 puncte procentuale) si comert (-0,11 puncte procentuale).Numarul locurilor de munca vacante a inregistat scaderi de peste 0,8 mii locuri vacante in alte activitati de servicii, respectiv in comert.Fata de acelasi trimestru al anului anterior, cele mai semnificative scaderi ale ratei locurilor de munca vacante s-au observat in alte activitati de servicii (-1,88 puncte procentuale), respectiv in comert (-0,24 puncte procentuale).Numarul locurilor de munca vacante a cunoscut scaderi mai importante in comert (-1,9 miilocuri vacante), respectiv in industria prelucratoare (-1.000 locuri vacante).La polul opus, cresteri mai relevante ale ratei locurilor de munca vacante au fost in intermedieri financiare si asigurari (+0,34 puncte procentuale), respectiv in distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (+0,32 puncte procentuale), iar in ceea ce priveste numarul locurilor de munca vacante in activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (+0,4 mii locuri vacante).In trimestrul I 2021, rata locurilor de munca vacante a avut cele mai mari valori pentru ocupatiile de functionari administrativi-grupa majora 4 (1,01%), specialisti in diverse domenii de activitate-grupa majora 2 (0,96%), ocupatii elementare-grupa majora 9 (0,86%), respectiv tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic-grupa majora 3 (0,83%).Cea mai mare cerere de forta de munca salariata exprimata de angajatori din punct de vedere al numarului locurilor de munca vacante a fost pentru ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate-grupa majora 2 (10.600 locuri vacante), ocupatii elementare-grupa majora 9 (5.600 locuri vacante), respectiv muncitori calificati si asimilati-grupa majora 7 (5.000 locuri vacante).Cele mai mici valori ale celor doi indicatori s-au inregistrat in ocupatiile de lucratori calificati in agricultura , silvicultura si pescuit-grupa majora 6 (0,54%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, inalti conducatori ai administratiei publice, conducatori si functionari superiori-grupa majora 1 (0,47%, respectiv 1.700 locuri vacante).In primele trei luni ale anului, comparativ cu trimestrul precedent, in majoritatea grupelor majore de ocupatii s-au inregistrat cresteriale celor doi indicatori. Astfel, cele mai relevante cresteri ale ratei locurilor de munca vacante s-au observat in ocupatiile de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit-grupa majora 6 (+0,23 puncte procentuale), tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic-grupa majora 3 (+0,15 puncte procentuale), respectiv muncitori calificati si asimilati-grupa majora 7 (+0,13 puncte procentuale).Numarul locurilor de munca vacante a cunoscut cresteri in ocupatiile de specialisti in diverse domenii de activitate-grupa majora 2 (+1.300 locuri vacante), pentru ocupatiile elementare-grupa majora 9 (+0,9 mii locuri vacante), respectiv pentru cele de muncitori calificati si asimilati-grupa majora 7 si tehnicieni si alti specialisti din domeniul tehnic-grupa majora 3 (+0,8 mii locuri vacante pentru fiecare in parte).La polul opus, atat in ceea ce priveste rata, cat si numarul locurilor de munca vacante cea mai semnificativa scadere s-a observat in ocupatiile de lucratori in domeniul serviciilor-grupa majora 5 (-0,15 puncte procentuale, respectiv -1.200 locuri vacante).Fata de acelasi trimestru al anului anterior, cele mai semnificative scaderi ale ratei locurilor de munca vacante s-au regasit in ocupatiile de lucratori in domeniul serviciilor-grupa majora 5 (-0,20 puncte procentuale), urmate de cele de functionari administrativi-grupa majora 4 (-0,18 puncte procentuale).Numarul locurilor de munca vacante a cunoscut cele mai importante diminuari in randul ocupatiilor de lucratori in domeniul serviciilor-grupa majora 5 (-1.800 locuri vacante) si in cele deoperatori la instalatii si masini; asamblori de masini si echipamente-grupa majora 8 (-0,8 mii locuri vacante).La polul opus, usoare cresteriale ratei locurilor de munca vacante s-au observat doar in ocupatiile de lucratori calificati in agricultura, silvicultura si pescuit-grupa majora 6 (+0,10 puncte procentuale), respectiv de specialisti in diverse domenii de activitate-grupa majora 2 (+0,05 puncte procentuale), aceasta din urma grupa de ocupatii cunoscand si cea mai relevanta cresterea numarului locurilor de munca vacante (+0,8 mii locuri vacante)."In contextul situatiei cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale pot prezenta un grad de fiabilitate, acuratete, completitudine si comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultatilor aparute in urma aplicariimasurilor economico-sociale determinate de instituirea starii de urgenta/alerta pe intreg teritoriul Romaniei.Aceste dificultati au fost determinate, in principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de inchiderea de cele mai multe ori subita a anumitor unitati economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de depunere a documentelor fiscale la institutiile cu atributii in domeniu, de suspendarea temporara a activitatii unui numar semnificativ de unitati economico-sociale sau chiar de incetarea activitatii unora dintre acestea", arata datele INS.