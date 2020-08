INS: Romanii au cheltuit 2,3 miliarde de lei pentru calatorii in primul trimestru al anului

Din totalul cheltuielilor turistice pentru calatorii de vacante in trimestrul I 2020, 81,3% au reprezentat cheltuielile pentru calatoriile in tara, iar 18,7% pentru calatorii in strainatate.In perioada mentionata, ponderea calatoriilor pentru vacante in total calatorii a fost de 91,2%, fiind comparabila cu trimestrul I 2019, in timp ce calatoriile pentru afaceri si motive profesionale au reprezentat 3,6 %. Cele mai multe calatorii pentru vacante au avut ca durata 1-3 innoptari (68,9% din total calatorii de vacante).Ca si in anii anteriori, s-a mentinut constanta preferinta turistilor romani privind modalitatea de cazare in cadrul calatoriilor pentru vacante, 67,7% dintre acestia preferand cazarea la rude si prieteni. Urmeaza cazarea in alte unitati de cazare (cabane turistice, pensiuni turistice, pensiuni rurale, bungalouri, spatii de cazare pe nave) cu 13,5% si hoteluri si unitati similare (moteluri, hanuri, vile turistice) cu 12,6%.In cadrul calatoriilor de afaceri si motive profesionale, turistii romani s-au cazat in proportie de 37,1% in hoteluri si unitati similare (moteluri, hanuri, vile turistice). Alte doua modalitati de cazare au fost utilizate in proportie de 25,5% la rude si prieten, respectiv in alte tipuri de cazare fara plata, 21,5%,.Luna de varf pentru calatoriile de vacante atat in tara cat si in strainatate a fost luna ianuarie, cu ponderi de 72,5% din totalul calatoriilor interne si de 63,5% din totalul calatoriilor externe. Luna de varf pentru calatoriile de afaceri a fost februarie atat pentru calatoriile interne, cu o pondere de 46,4% cat si pentru calatoriile externe, cu o pondere de 43,4%.In proportie de 96,3% calatoriile pentru vacante in strainatate realizate in trimestrul I 2020 au avut ca destinatie tari din Europa, tarile Uniunii Europene reprezentand 85,0% din totalul acestor calatorii.INS precizeaza ca instituirea starii de urgenta, prin Decretul nr.195 din 16 martie 2020 emis de Presedintele Romaniei, privind raspandirea pandemiei de COVID-19, a afectat puternic colectarea datelor, in special in cazul cercetarilor care se desfasoara in gospodarii si care presupun contactul direct cu respondentii."In aceste conditii, pentru cercetarea Cererea turistica a rezidentilor din Romania in trimestrul I 2020, din 8.454 de gospodarii (eligibile) din esantionul realizat, 6.973 de gospodarii au acceptat interviul, 309 de gospodarii care au refuzat interviul, iar 1.057 de gospodarii au fost imposibil de contactat. Comparativ, pentru aceeasi perioada din anul 2019 am avut 8.454 de gospodarii (eligibile) din esantionul realizat, 7.687 de gospodarii au acceptat interviul, 225 de gospodarii care au refuzat interviul, iar 428 de gospodarii au fost imposibil de contactat", mentioneaza reprezentantii INS.