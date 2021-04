INS: Castigul salarial mediu nominal net a crescut in februarie cu 5,1%, la 3.365 lei. In ce domenii sunt cele mai mari salarii

In ceea ce privete castigul salarial in raport cu evolutia preturilor de consum, indicele castigului salarial real a fost 101,9% pentru luna februarie 2021 fata de aceeasi perioada a anului precedent. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 221,4%, cu 2,8 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna ianuarie 2021."In luna februarie 2021, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a scazut ca urmare a acordarii in lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de intreruperi/incetari ale activitatii, de continuarea somajului tehnic de catre anumiti agenti economici sau de remunerarea partiala a salariatilor, de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte), cat si de angajarile de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, din unele activitati economice", se mai arata in comunicatul INS Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 26,3% in extractia petrolului brut si a gazelor naturale, ca urmare a acordarii de prime ocazionale in lunile anterioare; intre 6% si 10% in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, extractia minereurilor metalifere, activitati de servicii anexe extractiei, depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat; intre 2% si 5% in telecomunicatii, activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune, inregistrari audio si activitati de editare muzicala (inclusiv activitati de difuzare si transmitere de programe), extractia carbunelui superior si inferior, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, transporturi aeriene, activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), activitati profesionale, stiintifice si tehnice, transporturi terestre si transporturi prin conducte, activitati de posta si de curier.Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 53,6% in fabricarea produselor din tutun, cu 17,8% in activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, respectiv cu 13% in fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, ca urmare a acordarii de prime ocazionale, drepturi in natura si sume din alte fonduri; intre 3% si 6,5% in fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, alte activitati extractive, activitati de editare, tranzactii imobiliare; intre 1% si 3% in silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), industria metalurgica, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea hartiei si a produselor din hartie, activitati de spectacole, culturale si recreative, alte activitati de servicii, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice.In sectorul bugetar s-au inregistrat scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in sanatate si asistenta sociala (-2,7%), respectiv in invatamant (-0,3%). Castigul salarial mediu net a crescut usor in administratia publica (+0,1%) comparativ cu luna precedenta.