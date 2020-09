INS: Salariul mediu brut la stat, cu peste 25% mai mare decat cel din mediul privat

Salariul mediu brut in luna octombrie 2018

Ce categorie de varsta a inregistrat cele mai mari salarii

Salarii pe categorie de sex

Castigul salarial mediu pe tot anul 2018

Femeile, mai prost platite decat barbatii

Numarul mediu al salariatilor in luna octombrie 2018, pentru intreprinderile cu cel putin 10 salariati, a fost 4.818.600 persoane, din care 47,6% femei. Contingentul cel mai numeros (79,8% din totalul salariatilor, respectiv 3.844.600 persoane) a avut varsta cuprinsa intre 25-54 ani, iar tinerii (15-24 ani) au reprezentat 4,5% din totalul salariatilor."Salariatii cu studii superioare au avut o pondere de 33,5%, femeile fiind preponderente (57,3%). Din totalul celor 4.818.600 salariati, 59,5% erau absolventi ai invatamantului mediu (liceal, profesional si postliceal de specialitate). Repartizarea pe sectoare de activitate releva faptul ca 61,8% din salariatii din intreprinderile cu cel putin 10 salariati s-au regasit in sfera servicilor (54,8% dintre barbati si 69,4% dintre femei), iar peste o treime in industrie si constructii (42,1% dintre barbati si 29,5% dintre femei)", se arata in analiza INS.Disparitati semnificative se observa in structura salariatilor pe sexe in cadrul fiecarei grupe majore de ocupatii. Barbatii au detinut cele mai mari ponderi in randul muncitorilor calificati si asimilati - GM7 (74,9%) si al lucratorilor calificati in agricultura , silvicultura si pescuit - GM6 (74,0%), iar femeile in randul specialistilor in diverse domenii de activitate - GM2 (62,3%), respectiv al functionarilor administrativi - GM4 (61,9%)."Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in intreprinderile cu cel putin 10 salariati, in luna octombrie 2018, a fost 4594 lei/luna, iar cel net 2769 lei/luna. Castigul salarial mediu lunar realizat de femei a reprezentat 98,2% din cel al barbatilor in expresie bruta, respectiv 97,7% in expresie neta", se mai arata in datele INS.Nivelul castigului salarial crestere odata cu grupa de varsta a salariatilor, cele mai mari castiguri salariale medii lunare fiind realizate de salariatii in varsta de 55-64 ani (4736 lei/luna in expresie bruta, respectiv 2836 lei/luna in expresie neta).Diferente de gen s-au inregistrat in cazul barbatilor din grupa de varsta 25-54 ani, care au realizat cele mai mari castiguri salariale medii lunare (4708 lei/luna in expresie bruta, respectiv 2848 lei/luna in expresie neta), depasind usor castigurile salariale medii lunare ale salariatilor varstnici (55-64 ani).Pentru femei, nivelul castigului salarial realizat creste progresiv odata cu grupa de varsta a salariatilor si a cuprins toate intervalele, cele mai mari castiguri salariale medii lunare fiind realizate in grupa de varsta 55-64 ani (4835 lei/luna in expresie bruta, respectiv 2886 lei/ luna in expresie neta).Cele mai mari diferente dintre castigurile salariale medii lunare ale femeilor si cele ale barbatilor au fost in cazul tinerilor (15-24 ani), femeile realizand cu 225 lei/luna in expresie bruta, respectiv cu 137 lei/luna in expresie neta, mai putin decat barbatii din aceasta grupa de varsta.Daca pe ansamblul economiei nationale, castigul salarial mediu net lunar al barbatilor a fost mai mare cu 64 lei fata de cel al femeilor, diferenta in expresie absoluta se accentueaza pe masura ce creste scala nivelului de educatie (cu exceptia nivelului de educatie post secundar, unde femeile au castigat cu circa 250 lei/luna mai mult decat barbatii).Femeile cu studii universitare de ciclul I - licenta au castigat mai putin decat barbatii din aceeasi categorie cu 790 lei/luna, cele cu studii universitare de scurta durata cu 697 lei/luna, cele cu studii universitare ciclul III - doctorat cu 557 lei/luna, iar cele cu studii universitare ciclul II - master, cu 420 lei/luna.Castigurile salariale medii lunare nete ale salariatilor cu nivel de educatie superior au fost mai mari de circa 2,5 ori decat ale celor cu nivel de educatie inferior, respectiv de 2,1 ori decat ale celor cu nivel mediu de educatie.Barbatii au castigat mai mult decat femeile in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari depasiri ale castigului salarial mediu brut lunar inregistrandu-se astfel: +43,3% in intermedieri financiare si asigurari, +31,1% in alte activitati de servicii, +28,5% in industria prelucratoare, +25,2% in informatii si comunicatii, respectiv +19,0% in comert In schimb, femeilor le-au revenit castiguri salariale medii brute lunare superioare barbatilor in activitatile de servicii administrative si activitati de servicii suport (+21,6%), constructii (+17,1%), transport si depozitare (+3,7%), respectiv in industria extractiva (+2,3%).In intreprinderile cu cel putin 10 salariati apartinand sectorului public, castigul salarial mediu brut realizat in luna octombrie 2018 a fost 5802 lei/luna, superior mediei pe economia nationala cu 1208 lei/luna.Pe sexe, barbatii au inregistrat un spor de 1165 lei/luna (fata de 4633 lei/luna in medie pe economie), iar femeile de 1254 lei/luna (fata de 4551 lei/luna in medie pe economie). In sectorul privat, castigul salarial mediu lunar al salariatilor s-a situat sub media nationala cu 455 lei/luna in expresie bruta si cu 252 lei/luna in expresie neta.La nivelul anului 2018, castigul salarial mediu brut1 in intreprinderile cu cel putin 10 salariati a fost 53.380 lei/an, cu diferentieri pe sexe (53.728 lei/an pentru barbati fata de 52.997 lei/an pentru femei).Indiferent de grupa de varsta, cele mai mari castiguri salariale medii brute anuale au fost realizate de salariatii care, prin natura ocupatiilor pe care le desfasoara, se incadreaza in grupa majora a conducatorilor si functionarilor superiori - GM1 (cu o singura exceptie, barbatii din grupa de varsta 15-24 ani, ale caror castiguri au fost devansate de cele ale specialistilor in diverse domenii de activitate - GM2).Fata de media pe economia nationala, salariatii din grupa majora GM1 au castigat de circa doua ori mai mult, cu exceptia salariatilor din grupa de varsta 15-24 ani, pentru care raportul a fost de circa 1,4:1 (atat la nivel de grupa majora de ocupatie, cat si pe sexe).Salariatii din grupa majora a specialistilor in diverse domenii de activitate - GM2, indiferent de grupa de varsta, au realizat castiguri salariale mult peste media nationala.Astfel, castigul salarial mediu brut anual la nivelul acestei grupe majore de ocupatii a fost cu 58,4% mai mare decat nivelul mediu pe economie.La polul opus s-au situat salariatii din grupa majora a ocupatiilor elementare - GM9, respectiv cei din grupa majora a lucratorilor in domeniul serviciilor - GM5, carora le-au revenit"Castigul salarial mediu brut anual s-a calculat pe baza sumelor brute totale aferente intregului an 2018, prin urmare este diferit de cel care ar rezulta din simpla inmultire a castigului mediu brut lunar al lunii octombrie cu 12 luni cele mai mici castiguri salariale medii brute anuale, acestea reprezentand doar 55,2%, respectiv 58,9% din valoarea castigului salarial mediu anual pe economie", se mai arata in datele INS.Din repartitia castigului salarial mediu brut anual pe sexe si grupe majore de ocupatii, se observa ca nivelul castigurilor realizate de femei s-a plasat sub cel realizat de barbati. Ecartul cel mai mare dintre castigurile salariale medii anuale ale barbatilor si cele ale femeilor s-a inregistrat pentru ocupatiile din grupa majora a muncitorilor calificati si asimilati - GM7 (+20,5%; 42.665 lei/an pentru barbati fata de 35.393 lei/an pentru femei) si cele din grupa majora a specialistilor in diverse domenii de activitate - GM2 (+15,5%; 92.293 lei/an pentru barbati fata de 79.880 lei/an pentru femei).Femeile care au lucrat in unitatile cu 10-49 salariati au realizat cel mai scazut castig salarial mediu anual care in expresie bruta a fost 34321 lei/an, reprezentand 64,8% din media castigurilor anuale realizate de femei si 64,3% din media pe economia nationala.Cel mai ridicat castig salarial mediu brut anual a revenit barbatilor din intreprinderile foarte mari (1000 salariati si peste) care au realizat 70195 lei/an, reprezentand 130,6% fata de castigul salarial mediu brut anual al barbatilor indiferent de clasa de marime a intreprinderii si 131,5% fata de castigul salarial mediu brut anual pe economia nationala.Cele mai ridicate castiguri salariale medii brute anuale au revenit salariatilor cu 20-29 ani vechime in cadrul aceleiasi intreprinderi, atat pe total economie (73386 lei/an), cat si pe sexe (73019 lei/an pentru barbati, respectiv 73704 lei/an pentru femei).Salariatilor cu mai putin de un an vechime in cadrul aceleiasi intreprinderi le-au revenit cele mai scazute castiguri salariale medii anuale brute (30355 lei/an), cu putin peste 23000 lei/an sub media pe tara si cu un usor decalaj intre femei si barbati, de aproape 240 lei/an in favoarea barbatilor