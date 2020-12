Intra in vigoare noul Mers al trenurilor. Care sunt noutatile

In sezonul 2020-2021, vor circula zilnic, in medie, 1.200 trenuri, in functie de perioada din an.De asemenea, se vor derula programele de transport consacrate, vor fi mentinute legaturile existente interne si externe, pe rutele cele mai solicitate de naveta se va mentine mersul cadentat astfel incat sa poata fi preluate toate solicitarile de trafic.Noutati (trenuri noi, rute noi, prelungiri rute, optimizare durate de circulatie):42 de trenuri vor realiza prima conexiune feroviara pe ruta directa Bucuresti Nord -Aeroportul International Henri Coanda.Vor fi introduse patru noi trenuri InterRegio pe doua rute importante ce vor oferi servicii superioare, similiare trenurilor InterCity, de confort sporit si durata de parcurs redusa. Astfel, pe ruta Brasov - Constanta si retur va circula perechea de trenuri "Tomis Expres", cu plecare din Brasov la ora 07:05, iar din Constanta la ora 17:00.Viteza maxima de circulatie va fi de 160 km/h, iar durata de parcurs sub 4 ore si 30 minute. Totodata, pe ruta Bucuresti Nord - Suceava si retur, cu grupe de vagoane la/de la Iasi va circula perechea de trenuri "Stefan cel Mare Expres", cu durate de parcurs reduse, de 5 ore si 35 de minute pentru Suceava si aproximativ 6 ore pentru Iasi.Pentru realizarea conexiunii directe intre orasele Brasov si Iasi, vor fi reintroduse in circulatie trenurile IR 1540 si IR 1541 pe ruta Brasov - Iasi si retur, via Siculeni - AdjudTrenurile IR 1823 si IR 1824 care circula pe ruta Bucuresti Nord - Simeria isi vor prelungi circulatia pana la/de la Deva; in timp ce trenurile IR 1655 si IR 1656 (1662) care circula in actualul plan de mers pe ruta Bucuresti Nord - Bacau si retur isi vor prelungi mersul pana la/de la Suceava.Pentru asigurarea unei capacitati de transport optime intre Bucuresti Nord si Pitesti si retur, trenurile IR 1795 si IR 1782 vor circula in compunere de patru vagoane clasaSe va realiza oprirea a opt perechi de trenuri in Parc Divertisment Chiajna h. pentru asigurarea transportului persoanelor la unitatile economice din Chiajna.Prin circulatia vagoanelor modernizate in anul in curs, trenurile IR vor asigura o capacitate de transport sporita si servicii de calitate superioara. In plus, pe unele rute, garniturile vor fi formate din acelasi tip de vagoane clasa (de exemplu, Bucuresti Nord - Constanta, Bucursti Nord - Suceava, Bucuresti Nord - Iasi, etc).Pe distanta Bucuresti Nord - Ploiesti, ca urmare a imbunatatirii caracteristicilor tehnice ale materialului rulant in corelatie cu caracteristicile tehnice ale infrastructurii feroviare o serie de trenuri vor circula cu viteza sporita, de la 120 la 140 km/h: IR 1528/ IR 1529, IR 1558/ IR 1559, IR 1571/ IR 1573, IR 1574/ IR 1575, IR 1576/ IR 1577Pe magistralele 500 (Buzau - Suceava) si 600 (Tecuci - Iasi), duratele de parcurs vor fi reduse in medie cu 10 minute si punctual la unele trenuri care circula pe rutele Sibiu - Mangalia si retur, Timisoara - Mangalia si retur etc.Pe ruta Bucuresti Nord - Timisoara - Budapesta si retur va circula o pereche noua de trenuri - IR 78 si IR 79, cu parcurs de noapte, cu plecare din Bucuresti Nord la ora 22:05/ sosire in Budapesta la ora 12:50 si plecare din Budapesta la ora 15:10/ sosire in Bucuresti Nord la ora 08:30.Noul Mers al Trenurilor 2020 - 2021 contine si alte modificari care vor putea fi puse in aplicare odata cu intrarea intr-o etapa de relaxare a restrictiilor impunse de pandemie, fiind legate si de celelalte administratii feroviare europene.Brosura "Mersul Trenurilor de Calatori 2020-2021" va putea fi achizitionata din principalele gari si agentii CFR Calatori din Bucuresti si din tara la pretul de 18,50 lei.CITESTE SI: