Intrat pe piata la inceputul pandemiei, OBSIDIAN Broker mizeaza pe asigurarile corporate de nisa

Potential pe zona digitala

- declara Valentin Tuca, CEO Obsidian Broker de Asigurare-Reasigurare.Aparitia peste noapte a unei crize majore a crescut brusc nivelul de constientizare a expunerii la riscuri, mai ales in zona B2B. Pe de alta parte, a facut mai evidenta nevoia de a avea alaturi un consultant in materie de riscuri si asigurari - de exemplu pentru a intelege mai bine in ce conditii functioneaza o asigurare de intrerupere a afacerii sau de ce riscurile pandemice sunt excluse de regula din asigurarile medicale de calatorie - si a deschis noi oportunitati pentru jucatorii in domeniu.Alaturi de asigurarile de garantii, Obsidian Broker are in vedere extinderea ariei de consultanta de risc, asistenta si intermediere de asigurari pentru clienti corporate si pentru alte categorii de riscuri si asigurari, care au devenit critice in contextul pandemiei, precum asigurarea riscului de neplata sau asigurarile private de sanatate, dar nu numai.- adauga Valentin Tuca.Desi dezvoltarea activitatii de consultanta de risc si brokeraj de asigurari, mai ales pentru o operatiune noua in piata, este dependenta de intalniri fata in fata si networking, abordarea agila a Obsidian Broker a permis adaptarea rapida la circumstantele speciale create de restrictiile de distantare sociala impuse. Pe de alta parte, efectele negative ale crizei asupra economiei si previziunile pesimiste pentru perioada urmatoare induc consecinte negative si asupra dezvoltarii industriei de asigurari in general, chiar daca cifrele primului trimestru nu au reflectat astfel de indicii. Cu toate astea, rolul brokerilor de asigurari creste in importanta, dar este esential ca acestia sa isi adapteze cat mai rapid modelul operational.In pas cu noile circumstante, Obsidian Broker a initiat un proiect de dezvoltare a vanzarilor si atragere de noi clienti printr-un parteneriat pe zona digitala, astfel incat sa ofere solutii de asigurare cat mai simple si la indemana agentilor economici vizati.-spune Valentin Tuca.In prezent echipa Obisidan Broker cuprinde 13 specialisti in asigurari corporate, atat brokeri cu experienta, cat si o echipa de suport operational. Compania are in continuare pozitii deschise pentru brokeri juniori si seniori cu specializari pe anumite categorii de riscuri si asigurari sau cu profil de lideri in dezvoltarea afacerilor si vanzari.***