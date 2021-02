Comisia Europeana deschide o investigatie privind masurile de sprijin acordate de Complexului Energetic Oltenia

Complexul Energetic Oltenia este unul din cei mai mari producatori de energie din tara si se afla in subordinea Ministerului Energiei. Comisia Europeana a deschis o investigatie aprofundata pentru a evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile romane Complexului Energetic Oltenia SA ("CE Oltenia") sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate intreprinderilor aflate in dificultate. CE Oltenia, un producator roman de energie electrica pe baza de lignit detinut majoritar de stat, se confrunta cu dificultati financiare. Ca urmare a unui ajutor temporar pentru salvare acordat de Romania societatii, dupa ce a fost aprobat de Comisie in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat in februarie 2020, Romania a notificat Comisiei, la 4 decembrie 2020, un plan de restructurare a societatii CE Oltenia", a informat CE.Planul de restructurare prevede un sprijin de aproximativ 2 miliarde euro (9,93 miliarde lei) pentru CE Oltenia, din care 1,33 miliarde euro (6,48 miliarde lei) reprezinta sprijin public din partea statului roman, sub forma de granturi si de imprumuturi (inclusiv imprumutul pentru salvare in valoare de 251 de milioane euro pe care CE Oltenia nu l-a rambursat). Suma ramasa ar urma sa fie acoperita din fondurile UE, mai precis dintr-un grant acordat prin Fondul pentru modernizare, pentru care Romania ar urma sa solicite finantare."Normele UE privind ajutoarele de stat, in special Orientarile Comisiei privind ajutoarele pentru salvare si restructurare, permit statelor membre sa sprijine, in anumite conditii stricte, intreprinderile aflate in dificultate. Mai precis, se poate acorda ajutor pentru o perioada de pana la sase luni (ajutor pentru salvare). Dupa aceasta perioada, fie ajutorul trebuie sa fie rambursat, fie statul membru trebuie sa notifice Comisiei un plan de restructurare pentru ca ajutorul sa fie aprobat (ajutor de restructurare)", arata CE.Planul trebuie sa asigure faptul ca viabilitatea intreprinderii poate fi restabilita fara niciun alt sprijin din partea statului, ca aceasta contribuie intr-o masura adecvata la costurile de restructurare si ca denaturarile concurentei generate de ajutor sunt eliminate cu ajutorul unor masuri de compensare care includ, in special, masuri structurale, precizeaza Comisia Europeana.In acest stadiu, Comisia Europeana arata ca are indoieli cu privire la faptul ca planul de restructurare si ajutorul pentru sprijinirea acestuia ar indeplini conditiile prevazute in orientari."Investigatia aprofundata a Comisiei va examina in special: daca planul de restructurare propus poate restabili viabilitatea pe termen lung a societatii CE Oltenia intr-un interval de timp rezonabil fara continuarea ajutorului de stat; daca CE Oltenia sau investitorii ar urma sa contribuie suficient la costurile de restructurare, asigurandu-se astfel ca planul de restructurare nu se bazeaza in principal pe finantare publica si ca ajutorul este proportional si daca planul de restructurare ar urma sa fie insotit de masuri adecvate de limitare a denaturarilor concurentei create de ajutor", mentioneaza CE.Comisia isi va continua investigatiile pentru a afla daca indoielile sale initiale se confirma."Deschiderea unei investigatii ofera Romaniei si partilor terte interesate posibilitatea de a prezenta observatii si nu anticipeaza rezultatul acesteia. Versiunea neconfidentiala a deciziei va fi disponibila cu numarul de caz SA.59974 in Registrul ajutoarelor de stat, pe site-ul web al Comisiei privind concurenta, de indata ce vor fi fost solutionate eventualele probleme legate de confidentialitate", mai arata CE.Complexul Energetic Oltenia este al doilea jucator de pe piata locala a energiei electrice, cu o cota de piata de 22%.Complexul Energetic Oltenia are in componenta sa cinci termocentrale si noua cariere miniere.