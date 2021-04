Prima masina complet electrica fabricata in Romania va fi lansata de Ford in 2024. Investitia se ridica la 300 de milioane de dolari

Data de incepere a productiei noului vehicul, precum si detaliile suplimentare despre acesta urmeaza sa fie confirmate aproape de momentul lansarii.In februarie, Ford si-a luat angajamentul ca intreaga sa gama de vehicule comerciale din Europa sa fie pregatita pentru zero emisii, complet electrica sau plug-in hybrid, pana in 2024. Se preconizeaza ca doua treimi din vanzarile de vehicule comerciale ale Ford vor fi reprezentate de modelele complet electrice sau plug-in hybrid, pana in 2030."Planul nostru de a construi acest nou vehicul comercial usor in Romania reflecta parteneriatele noastre fructuoase si continue cu furnizorii locali si comunitatea, precum si succesul intregii echipe Ford Craiova. Prin introducerea unei versiuni complet electrice din 2024, Craiova va deveni a treia noastra fabrica din Europa unde se produc vehicule complet electrice. Investitia din Craiova vine in contextul celorlalte investitii anuntate deja pentru Centrul de Vehicule Electrificate Ford din Koln (Germania) si pentru uzina Kocaeli a Ford Otosan din Turcia si trimite un semnal clar in legatura cu promisiunea noastra de a le oferi clientilor din Europa vehicule comerciale cu zero emisii", a declarat Stuart Rowley, presedintele Ford Europa.Noul vehicul comercial usor va fi echipat cu unele dintre cele mai avansate motoare conventionale Ford pe benzina, precum si diesel, produse la uzina de motoare Ford Dagenham din Marea Britanie.Transmisiile vor fi construite la Ford Halewood Transmissions Limited, tot in Marea Britanie.Investitia totala Ford in operatiunile sale de productie din Romania, incluzand si investitia anuntata astazi, se apropie de 2 miliarde de dolari, de la preluarea fabricii din Craiova, in 2008.In ultimii ani s-au facut imbunatatiri semnificative la fabrica din Craiova; peste 600 de roboti au fost instalati pentru a imbunatati si eficientiza procesele de stantare, vopsire sau asamblare a caroseriilor si sasiurilor.Aproximativ 6.000 de persoane lucreaza pe liniile de asamblare de vehicule si motoare din Craiova.Primul pas spre un viitor electrificat la fabrica din Craiova a fost facut in octombrie 2019, odata cu lansarea productiei modelului Puma mild-hybrid. Ford este primul producator auto care anunta productia unui vehicul complet electric in Romania . Pe langa Puma, Ford Craiova construieste in prezent si SUV-ul de mici dimensiuni, Ford EcoSport, dar si mult-premiatul motor EcoBoost de 1.0 litri."Aceasta noua investitie in viitorul fabricii din Craiova demonstreaza, inca o data, speranta companiei Ford ca guvernul din Romania va asigura toate imbunatatirile cheie promise pentru a sprijini un mediu competitiv de productie in regiune, inclusiv in ceea ce priveste infrastructura de transport, care este esentiala, a mai spus Rowley.Ford a anuntat recent ca opreste temporar productia de autovehicule si motoare de la Craiova din cauza lipsei componentelor auto. Mai mult, Ford trimite in somaj tehnic muncitorii dintr-un schimb de lucru timp de aproape o luna, de la 26 aprilie pana la 21 mai. Intreaga productie de autovehicule se suspenda la Craiova timp de sase zile, iar productia de motoare timp de 10 zile.