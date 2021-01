Cum castigi bani pariind pe viitor. Tehnologiile alternative te imbogatesc, daca ai rabdare

2020 anul vehiculelor electrice, dar si 2021

Companii pe care trebuie sa fiti atenti

Astfel ca, tehnologiile alternative precum sectorul masinilor electrice sau al hidrogenului pregatesc profituri frumoase pentru temerarii care doresc sa se avante pe piata de capital."Autovehiculele electrice sunt in continuare intr-o faza de interes accentuat al investitorilor si putem vorbi chiar de o tentatie speculativa in anumite segmente, mai ales ca vestile bune putand duce la aprecieri foarte rapide si pronuntate. Insa este foarte posibil ca piata sa aiba nevoie de o anumita "racorire" la un anumit moment dat", a declarat pentru Ziare.com, consultantul in stragetii investitionale, Claudiu Cazacu.Cu toate ca sectorul este promitator, valoarea actiunilor pare sa o fi luat-o inaintea realitatii cu mult, nu doar cu una, doua sau trei luni de zile. In acelasi timp, putem spune ca sectorul energiilor alternative si al hidrogenului este, de asemenea, foarte fierbinte pentru investitori, iar titluri precum celor ale Plug Power care s-au apreciat de peste 20 de ori in mai putin de un an reprezinta un salt dificil de sustinut pe termen scurt."Interesul pentru tehnologiile alternative face, insa, ca sectorul hidrogenului sa fie in atentia pietelor pe parcursului acestui an. Cu toate acestea, un investitor prudent ar avea nevoie de o perioada de observatie si ar dori sa vada o calmare fie si temporara a pietei, inainte de a lua o decizie", mai spune Cazacu.Analistul financiar afirma ca, desi sunt interesante pe termen lung aceste actiuni, in momentul de fata sunt destul de ridicate. Iar in sectorul electric, vorbim de o faza de speculatie care poate aduce miscari foarte interesante pe termen scurt, dar pentru cei care nu vor fi sufiecient de rapizi si de norocosi poate nu este o idee inteleapta sa se arunce la investit in curand."Ma astept la corectii pana in primavara pe pietele bursiere, si cred ca se vor manifesta destul de dinamic si in segmentul autovehiculelor electrice. Deci acest ritm sustinut de apreciere, este putin probabil sa fie sustinut mai mult de cateva saptamani", a mai spus Claudiu Cazacu.Pe buna dreptate, anul 2020 a fost anul tehnologiei de care tin masinile electrice, mai ales daca ne uitam la actiuni precum cele ale Tesla sau Nio. Tesla l-a facut, in ultima saptamana, pe Elon Musk , cel mai bogat om de pe planeta, dupa ce compania s-a a ajuns sa valoreze peste 800 de miliarde de dolari. Compania a fost inclusa in S&P 500, iar valoarea neta a lui Elon Musk a crescut cu peste 60 de miliarde de dolari (pana la 190 de miliarde de dolari).Toata lumea a avut de castigat in aceasta perioada, de la producatori de vehicule electrice si producatori de baterii pana la companii care construiesc infrastructura de incarcare.Potrivit celor de la Finance. Yahoo .com, acest boom abia incepe, pentru ca 2020 a arata promitator, dar 2021 pare sa fie si mai si.este o companie producatoare de masini electrice din China, care chiar zilele trecute si-a lansat o varianta sedan de lux a unui model si se lupta cot la cot cu Tesla pe acest segment al masinilor electrice, desi valoarea actiunilor dintre cele doua este incomparabila.Pe 1 ianuarie 2020, Nio tranzactiona la doar 3,24 dolari pe actiune, in schimb, acum acitunile au ajuns la un maximum de 66,99 de dolari. Din acest motiv, se asteapta ca Nio sa preia controlul pietei sale locale de la gigantul vehiculelor electrice, Elon Musk. Si pe masura ce vanzarile chinezesti de vehicule electrice continua sa creasca, ascensiunea deja impresionanta se va accelera aici.Pe de alta parte,vine cu o poveste la fel de interesant. Compania nu construieste EV-uri, ci infrastructura de incarcare pentru acestea. Isi creeaza propriul ecosistem, complet nou, in cadrul industriei.Cu Steer din Washington DC, un serviciu de abonament pentru vehicule electrice sub aripa sa, Facedrive este acum capabila sa ofere clientilor sai propria lor galerie virtuala de vehicule electrice. Tesla, Porsche , Audi si multe altele - clientii pot alege orice vehicul din lista printr-un clic de buton, iar masina va fi livrata personal in cel mai scurt timp. Acest abonament "EV la cerere" le permite clientilor sa ia oricare dintre vehiculele de lux de top disponibile pentru "o tura" fara a fi nevoie sa isi faca griji cu privire la intretinere sau asigurare.este o alta companie care a adoptat o abordare unica a industriei in devenire a vehiculelor electrice. In loc sa produca masini orientate catre consumatori, incearca sa devina furnizorul de vehicule de livrare.In 2020, comertul electronic au crescut la peste 4 trilioane de dolari, iar in doi ani, se asteapta sa creasca la peste 6,5 trilioane de dolari. Deci care este asul din maneca al Workhorse? Vehiculul de livrare aerian fara pilot HorseFly al lui Workhorse este pregatit sa schimbe modul in care primim coletele. Si atrage deja multa atentie. De fapt, chiar si Serviciul Postal al Statelor Unite manifesta interes.este una dintre acele piese care definesc speculatiile, aceasta bazandu-se pe o industrie care urmeaza sa valoreze 11 trilioane de dolari. Compania se ocupa cu constructie de celule de combustibil cu hidrogen. Recent compania a avut doua contracte notabile care au facut ca actiunile sa ii creasca intr-o saptamana de la 47 de dolari la peste 65 de dolari. Unul a fost cu o companie sud-coreeana care a anuntat o investitie de 1,5 miliarde de dolari prin care se doreste crearea cele mai mari retele de energie verde din Coreea de Sud.Al doilea contract a fost semnat chiar zilele trecute cu Grupul Renault pentru care va furniza bateriile pe baza de hidrogen la anumite segmente de masini.Tot in categoria actiunilor pe care trebuie sa fiti atenti intra sisi