Strainii au investit peste 20 de miliarde de lei in Romania, in primele 3 luni

- 35,9% au mers catre Constructii (fata de 36,5%, in T1 din anul anterior),

- 25,8% in Industrie (27,7%, in T1 2019),

- 24,6% in Comert si Servicii (22,3%, anul trecut) si

- 3,5% in Agricultura (5,8%, in aceeasi perioada din 2020).

In primele trei luni ale acestui an, comparativ cu trimestrul I 2020, investitiile nete realizate in economia nationala au urcat cu 9,9%, crestere inregistrata la toate elementele de structura: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 18,1%, lucrari de constructii noi cu 6,5% si la alte cheltuieli cu 1,0%.In privinta structurii investitiilor nete pe activitati ale economiei nationale, statistica oficiala arata ca:Investitiile pe segmentul "Alte ramuri" au crescut de la 7,7% in T1 2020 la 10,2% in acest an.Conform INS, investitiile nete reprezinta cheltuielile destinate crearii de noi mijloace fixe, dezvoltarii, modernizarii si reconstructiei celor existente, precum si valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate asupra mijloacelor fixe existente si al terenurilor preluate cu plata de la alte unitati sau de la populatie (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de manipulare etc).