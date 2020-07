Iohannis despre majorarea pensiilor: O crestere de 40% nu este posibila. Pensiile vor creste, insa guvernul va calcula cu cat

"E evident ca o crestere de 40% nu este posibila, pur si simplu nu sunt bani. Dar este rezonabil sa ne gandim la o crestere a pensiilor. Nu putem lasa pensionarii sa plateasca integral costul contractiei economice. Dar si aici justa masura e importanta. Va spun clar: pensiile vor creste. Guvernul va calcula cu cat", a spus Klaus Iohannis Acesta a vorbit si despre majorarea alocatiilor pentru copii."Suntem intr-o situatie foarte complicata din punct de vedere economic, bugetar si electoral. Noi ne dorim sincer sa crestem si alocatiile si pensiile. Dar de la dorinta la putinta e o cale mai lunga. In conditiile in care economia romaneasca se contracta, ca si celelalte, veniturile la buget s-au diminuat semnificativ.In loc de 3% deficit, vom avea probabil un deficit considerabil mai mare, deja am depasit deficitul calculat pentru intregul an. In aceste conditii, cand ne luptam sa revigoram economia, nu cred ca se asteapta cineva ca toate cheltuielile planificate initial sa poata fi facute. Nu sunt bani pentru toate.Totusi, am rugat guvernul sa vina cu propuneri de majorari cat ne permitem anul acesta. PNL a propus anul trecut dublarea alocatiilor, PSD a vrut sa copieze masura si a venit cu o alta dublare, care nu va fi posibila de azi pe maine. Dar toti ne dorim sa devina posibila, poate in etape, sau - cum spun cineva - pas cu pas. Primul pas va putea fi facut destul de repede si asteptam guvernul sa vina cu un calcul", a mai spus acesta.