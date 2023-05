Iranul vinde petrolul doar pe euro si yeni

In urma conflictului programului nuclear dintre SUA si Iran, un oficial iranian a declarat ca statul sau, al patrulea producator mondial de petrol, efectueaza intreg comertul sau de titei in euro si yeni, si nu in dolari americani, informeaza agentia de presa iraniana Fars News Ageny, citata de Reuters.

Iranul si-a redus progresiv expunerea la dolar dupa ce Statele Unite ale Americii au aplicat sanctiuni economice pe fondul unei dispute cu Teheranul privind programul nuclear iranian.

"Intreg comertul iranian de petrol este efectuat in euro si yeni", a declarat directorul pentru afaceri internationale al Companiei Petroliere Nationale Iraniene, Hojjatollah Ghanimifard, pentru agentia de stiri iraniana Fars News Agency.

"Am cazut de acord cu toti clientii nostri privind efectuarea schimburilor de petrol in alte monede decat dolarul american", a adaugat acesta.

In decembrie 2007, un oficial iranian a declarat ca 90% din toate exporturile de petrol ale Iranului sunt efectuate in dolari. In Europa, petrolul iranian este vandut in euro iar in Asia este vandut in yeni si euro.

Oficialul iranian nu a putut fi contactat pentru a confirma aceasta informatie. In trecut, oficiali iranieni au precizat ca petrolul ramane evaluat in dolari, insa platile sunt efectuate in alte monede.

Iranul a declarat ca a castigat 70 de miliarde de dolari din comertul cu petrol in perioada martie 2007-martie 2008, veniturile fiind sustinute de majorarea constanta a preturilor.

Pe pietele internationale, pretul petrolului s-a apropiat de 120 de dolari pe baril, titeiul iranian fiind tranzactionat la pretul de 102 dolari pe baril, conform presei locale.

SUA, in eforturile sale de a izola Iranul, pe care il acuza ca incearca sa construiasca arme nucleare, a aplicat sanctiuni economice bancilor si unei serii de alte institutii iraniene, miscare ce a fortat multe banci sa isi reduca afacerile in dolari cu Iranul sau sa paraseasca in totalitate aceasta piata.

Consiliul de Securitate al Organizatei Natiunilor Unite a impus de asemenea sanctiuni asupra Iranului, care insista ca programul sau nuclear are scopuri strict civile, legate de generarea de electricitate.