Israelul, o lectie de supravieture economica

Intr-un context politic nu tocmai fericit si inconjurat de o criza economica globala, Israelul impresioneaza cu rezultatele financiare din 2009, care arata ca economia tarii se afla in crestere.

Daca, anul trecut, cresterea a fost de numai 0,5% (4,4% in trimestrul al patrulea), previziunile pentru 2010 sunt chiar mai optimiste: o crestere a PIB-ului de 3,5%, ceea ce presupune o intoarcere la situatia de inainte de criza (crestere de 4% in 2008).

Stanley Fischer, care a fost numit seful Bancii din Israel in 2005 de catre prim ministrul Benyamin Netanyahou, a fost aplaudat de economisti pentru gestionarea problemelor economice israeliene in aceasta perioada.

Israelul a iesit din criza mult mai rapid decat alte tari occidentale. Chiar si inainte ca problemele economice mondiale sa apara, economia israeliana se situa foarte bine, datorita reformelor guvernului de la inceputul deceniului: deficite bugetare mici, balanta de plati excedentare si, mai ales, un sanatos sistem bancar.

"Criza a redus rapid, si la noi, ca si in alte tari, ratele dobanzilor. Ceea ce este specific in Israel, este interventia masiva a Bancii Centrale in piata valutara. Am inceput sa actionam foarte devreme, in martie 2008, pentru ca am fost pregatiti pentru o recesiune, iar shekel-ul (n.red.-moneda israeliana) a fost continuu reevaluat.

Cu toate acestea, pentru o economie deschisa ca a noastra, prea dependenta de exporturi, intrarea in recesiune cu o moneda puternica ar fi fost un dezastru. La inceputul anului 2009, rata de schimb in raport cu dolarul a revenit la valori normale. Aceasta interventie masiva de pe pietele valutare este in contradictie cu politica de liber schimb adoptata timp de zece ani de catre Israel", a declarat Fischer, intr-un interviu pentru Liberation.

Economia, stabila dar afectata de evenimentele politice

Stabilitatea economica a Israelului este contrastanta cu instabilitatea politica cauzata de conflictul cu palestinienii. Guvernele succesive au realizat, in ultimul deceniu, o politica macroeconomica sanatoasa si stabila, ceea ce a permis economiei israeliene sa inspire incredere investitorilor. Desigur, economia este afectata de evenimente politice, cea de-a doua Intifada (n.red.- cea de-a doua revolta palestiniana, o perioada de acte intense de violenta israeliano-palestiniana, care a inceput la sfarsitul lui septembrie 2000) a avut un impact negativ pe piata din Israel.

"Dar israelienii sunt mai obisnuiti decat multi alti oameni sa traiesca intr-un context instabil. Este de la sine inteles ca, daca vom ajunge la un acord de pace, acesta ar fi pozitiv pentru economie", a mai zis seful bancii centrale din Israel, care are dubla cetatenie, americana si israeliana.

Dar, pentru israelinieni, pacea economica nu este suficienta, caci aceasta trebuie sa fie integrata intr-un intreg proces. Palestinienii isi doresc independenta politica, ceea ce ar putea fi si rezultatul pacii economice. Este adevarat ca o cooperare economica poate contribui la stabilitatea acestui stat.

"Eu insumi sunt in contact cu prim-ministrul palestinian Salam Fayyad, pe care il stiu din anii mei de lucru la FMI, si cu omologul meu din Palestina. Israelul a eliminat multe puncte de control in Cisiordania, iar acest lucru facilitat deplasarea marfurilor intre cele doua teritorii si a sprijinit reformele care au fost intreprinse de Fayyad, inclusiv in ceea ce priveste serviciile de securitate.

Intr-adevar, increderea a fost restaurata in Cisiordania si situatia economica a teritoriului palestinian s-a imbunatatit dramatic. Dar acest lucru nu este un substitut pentru o solutie politica", a comentat Stanley Fischer.

Intrarea Israelului in OCDE, o provocare?

Intrarea in OCDE(Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) este, in primul rand, o chestiune de prestigiu international, tara primind un certificat care atesta ca face parte din clubul tarilor dezvoltate. Dar, cel mai important, intrarea Israelului in OCDE este influenta pozitiv de faptul ca OCDE ar putea gestiona mai bine tara, permitandu-i sa fie expusa la cele mai bune practici internationale.

Domeniul educatiei, de exemplu, este foarte complicat de gestionat in Israel, din cauza diversitatii societatii. Participand la reuniunile OCDE, liderii israelieni ar putea fi ajutati pentru a introduce standarde comune in domeniul educatiei, standarde de care ar beneficia prin experienta celorlalti membri. La randul sau, Israelul ar putea oferi expertiza in domenii cum ar fi de reciclare a apei, tehnici de irigare sau high-tech.

