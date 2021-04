Oficialii italieni sustin ca au ajuns la un acord cu UE privind planul de redresare

Italia ar urma sa primeasca peste 200 de miliarde de euro, sub forma de granturi si imprumuturi cu dobanzi reduse, din fondul european de relansare, cea mai mare suma din randul statelor UE. Banii ar urma sa fie distribuiti treptat pe parcursul a sase ani.Purtatorul de cuvant al primului ministru Mario Draghi a spus ca premierul si-a informat sambata cabinetul ca a primit unda verde de la Comisia Europeana, chiar daca mai sunt inca de definitivat unele "ajustari minore". Purtatorul de cuvant a precizat ca acordul Comisiei a venit dupa ce premierul Draghi s-a implicat direct in discutii, inclusiv printr-o convorbire telefonica cu presedintele Comisiei, Ursula von der Leyen La randul sau, ministrul de Externe al Italiei, Luigi Di Maio a dezvaluit ca premierul Draghi a anuntat aprobarea venita de la Comisiei in timp ce ministrii revizuiau ultima varianta a planului. "A fost o atmosfera excelenta de colaborare si entuziasm", a spus Di Maio.Sursele citate de Reuters au precizat ca ingrijorarile Comisiei vizau lipsa detaliilor in ceea ce priveste reformele structurale in domenii precum administratia publica, sistemul juridic si sistemul de taxe, precum si cu privire la modul in care investitiile prevazute in plan vor fi pus in practica si monitorizate.Varianta de lucru a planului include mai multe zeci de proiecte grupate in sase domenii: tranzitie ecologica, digitalizare, infrastructura , educatia si cercetare, incluziune sociala si sanatate.Guvernul de la Roma sustine ca gratie investitiilor si reformelor structurale din planul de redresare, Produsul Intern Brut al Italiei va fi in 2026 cu 3,6 puncte procentuale mai mare decat ar fi fost fara planul de redresare.Data oficiala pana la care toate cele 27 de state membre UE trebuie sa isi trimita planurile de redresare este 30 aprilie, insa Bruxelles-ul a informat ca acesta nu este un termen limita rigid astfel ca cel mai probabil jumatate din planurile nationale vor fi trimise in luna mai.In ceea ce priveste Romania, ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Chinea, a declarat recent ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a fost trimis oficial la Bruxelles, o decizie in acest sens urmand sa fie luata saptamana viitoare. "Asta e decizia pe care o vom lua saptamana viitoare. Daca vom decide sa o trimitem post 30 aprilie va fi chestiune de saptamani, nu mai mult", a punctat Cristian Ghinea