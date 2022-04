Italia baga 1,6 miliarde de euro in turism

Italia a lansat un program in valoare de 1,6 miliarde de euro pentru a spori creditele acordate companiilor care activeaza in domeniul turismului.

UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano si Banca Popolare di Sondrio sunt cateva dintre bancile care vor participa la acest program, potrivit premierului italian, Silvio Berlusconi, citat de The Wall Street Journal.

Industria turismului din Italia a scazut cu cinci procente in 2008, din cauza crizei economice. De asemenea, per total, economia tarii se va contracta cu 5%, in 2009, potrivit estimarilor specialistilor.

In urmatorii patru ani, Berlusconi intentioneaza sa dubleze contributia pe care o are turismul in cadrul produsului intern brut, in acest moment situandu-se la 10%. Spre deosebire, in Spania, turismul reprezinta 18% din PIB.

Linia de credit de 1,6 miliarde de euro este disponibila deja, pentru ca firmele din turism sa se poata pregati pentru sezonul de vara. Intesa Saopaolo si UniCredit vor participa cu 600, respectiv 500 de milioane de euro, pentru a acorda imprumuturi IMM-urilor din domeniu. Banco Popolare va contribui cu 200 de milioane de euro.

