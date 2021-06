Italia va solicita reguli mai stricte privind conditiile de munca ale angajatilor unor companii precum Amazon

Ministrul Muncii din Italia, Andrea Orlando, a declarat ca tarile ar trebui sa solicite companiilor mari precum Amazon sa isi asume responsabilitatea pentru conditiile de munca oferite de furnizorii lor, ca parte a reformelor pentru a se asigura ca antreprenorii sunt bine tratati."Marile corporatii trebuie sa-si asume responsabilitatea pentru cele mici. Nu mai pot spune ca ceea ce se intampla in afara magaziei lor nu le priveste", a spus Orlando, citat de cotidianul italian La Repubblica.Restrictiile impuse de guverne pentru a contine sub control pandemia de Covid-19 au crescut cererea de lucratori ocazionali, cum ar fi soferi pentru livrarea de alimente, in timp ce agentii de curatenie si lucratorii care ofera servicii de ingrijire s-au confruntat cu riscuri pentru sanatate si siguranta.Summitul G20 din Sicilia va avea loc in timp ce Uniunea Europeana urmeaza sa propuna un cadru de reglementare la nivelul UE pana la sfarsitul anului, iar instantele si autoritatile de reglementare au incercat sa solutioneze deficientele existente in economia bazata pe munca flexibila.Reuniunea va avea loc, de asemenea, pe fondul nemultumirii publice din Italia din cauza mortii unui sindicalist, ucis vineri de un sofer de camion, in timpul unei demonstratii impotriva pierderii locurilor de munca la compania americana de logistica FedEx.Sindicatele acuza ca externalizarea si utilizarea algoritmilor de gestionare a fortei de munca pe platformele internationale a dus la erodarea drepturilor si a salariilor lucratorilor.Orlando a declarat ca este dificil sa se aplice normele sindicale pentru angajatii platformelor din strainatate, dar acest lucru nu ar trebui sa ofere companiilor o scuza pentru a evita standardele de angajare."Nu este intamplator ca acesta va fi subiectul G20", a spus Orlando.