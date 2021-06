Patronul Amazon si-a invitat fratele sa calatoreasca in spatiu. Singurul loc ramas liber in aceasta misiune este de vanzare VIDEO

Miliardarul in varsta de 57 de ani, care intentioneaza sa calatoreasca alaturi de fratele sau, Mark, a facut anuntul luni, intr-o postare pe Instagram. Lansarea este stabilita pentru 20 iulie , la aproximativ doua saptamani dupa ce Bezos va renunta la functia de director executiv al Amazon.com Inc."De cand aveam cinci ani am visat sa calatoresc in spatiu. Pe 20 iulie, voi face aceasta calatorie cu fratele meu. Cea mai mare aventura, cu cel mai bun prieten al meu", a scris Bezos, in postare.Blue Origin este una din numeroasele companii de turism spatial de inalta calitate sustinute de un antreprenor bogat, alaturi de Space Exploration Technologies Corpa lui Elon Musk si Virgin Galactic Holdings Inc sustinuta de Richard Branson.Blue Origin va scoate la licitatie un loc pe racheta New Shepard pentru zborul din 20 iulie, o calatorie de 11 minute in spatiul suborbital care va atinge o altitudine de aproximativ 100 de kilometri. Acest loc va fi singurul disponibil de cumparat, iar incasarile vor fi directionate catre fundatia Blue Origin, Club for the Future, care promoveaza educatia matematica si stiintifica.Compania a declarat anterior ca clientii vor avea o experienta de patru zile, incluzand trei zile de pregatire pentru zbor la locul de lansare al companiei, langa Van Horn, Texas. Blue Origin a construit spatii de cazare, inclusiv o cafenea.Bezos intentioneaza sa predea fraiele in calitate de CEO al Amazon lui Andy Jassy pe 5 iulie, relateaza Economedia.ro