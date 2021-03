Un an de la Joia Neagra, drama de care au profitat cei destepti

Valoarea criptomonedelor a scazut cu 40% in cateva ore

Investitorii mici au simtit oportunitatea

Cu toate acestea, poveste a inceput pe 12 martie, ziua fiind denumita Joia Neagra pentru ca a fost ziua in care toate pietele bursiere din lume au cazut, realizand cat de grava este pandemia care avea sa ne loveasca.In acea zi, toate pietele au cunoscut cele mai grave scaderi, recordul negativ anterior fiind in 1987., dar si de lipsa de incredere pe care investitorii o manifestau atunci fata de presedintele SUA Donald Trump , dupa ce acesta a interzis calatoriile spre Spatiul Schengen pentru 30 de zile.Mai mult, atunci, presedintele Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde , a refuzat sa taie dobanda cheie, in ciuda faptului ca acest lucru era asteptat de investitori.Aceasta a fost ziua in care toti indicii bursieri din jurul lumii - europeni, americani, asiatici - au cunsocut intr-o singura zi, o prabusire devastatoare. Normal ca, intr-o piata in care nu mai exista incredere, si criptomonedele au scazut extrem de mult.Spre exemplu, Ethereum a incheiat ziua respectiva la o valoare de 88 de dolari, in conditiile in care acum, aceasta criptomoneda se tranzactioneaza 1.750 de dolari.In ziua respectivaintr-o perioada de cateva ore, de la 8.000 de dolari, la sub 4.700 de dolari.Simultan, toata capitalizarea pietei de criptomonede a scazut si ea tot cu 40% pierzand atunci circa 30 de miliarde de dolari."Frica este cea care a tras in jos si indicele bursier S&P 500 si pietele din jurul lumii creand astfel haosul economic indus de COVID-19", spune Do Kwon, CEO-ul Terraform Labs (TFL), citat de Finance Magnates. Bitcoin si restul criptomonedelor , care sunt mult mai volatile decat actiunile, au cazut in paralel. Nu au existat alti factori in discutie, mai spune expertul.Dupa acest moment, investitorii de retail , adica cei mici, au simtit oportunitatea pe care pietele bursiere si cele de criptomonede le-o ofereau si au inceput sa investeasca tot mai mult, alaturi de investitorii institutionali. In felul acesta,Cum am scris in nenumarate materiale, de lungul acestui an, au fost actiuni si criptomonede care au crescut de zeci de ori, astfel ca multi dintre micii investitori care au avut bani pusi deoparte au putut sa investeasca toate economiile de viata si sa castige substantial.Ca o comparatie, Bitcoin a crescut de atunci de aproape 15 ori , Ethereum de peste 20 de ori, Cardano, de peste 50 de ori, actiunile pe surse de energie alternativa, au crescut, de asemenea de zeci de ori.