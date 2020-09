Klaus Iohannis: "Epidemia de coronavirus a influentat relatiile sociale si de munca"

"In prezent, epidemia de coronavirus a generat schimbari profunde in relatiile sociale si de munca si a evidentiat necesitatea unor comportamente mai responsabile. In contextul mai larg al gestionarii crizei sanitare si al efectelor acesteia asupra economiei, m-am implicat direct, impreuna cu Guvernul, in identificarea celor mai bune cai de a raspunde acestor provocari.S-au luat masuri eficiente de protejare si stimulare a angajatilor si angajatorilor, iar acestea si-au atins in mare parte scopul.Au fost salvate locuri de munca si companii, au fost sprijinite familii si afaceri, au fost asigurate resurse pentru investitii in domeniile cheie: infrastructura , sanatate, educatie, servicii publice. Sunt rezultate concrete, obtinute cu eforturi considerabile, rezultate pe care romanii le apreciaza", a declarat seful statului, in timpul unei vizite in Timisoara.Presedintele a mai vorbit si despre provocarile viitorului, inclusiv in ceea ce priveste implicarea centrelor universitare cu traditie in sustinerea industriei inteligente, a agendei digitale si de mediu. "Ar trebui sa fie o preocupare constanta pentru noi toti", a mai spus Klaus Iohannis.El a mai precizat ca fondurile europene vor ajuta econimia tarii noastre. "Daca adaugam si fondurile europene generoase pe care le-am obtinut, am convingerea ca Romania se va repozitiona pe harta infrastructurii regionale de transport si isi va reconsolida avantajele competitive generate de resursa umana.Este foarte important ca economia noastra sa functioneze in parametri cat mai buni, insa in conditii de siguranta si sanatate pentru noi toti", a mai spus presedintele.