LCD-urile si plasmele se ieftinesc, piata se va dubla

Piata autohtona de televizoare se va dubla in 2008 fata de 2007, pana la circa 400.000 de unitati comercializate, pe fondul scaderii preturilor si a tendintei romanilor de a inlocui televizoarelor mai vechi cu LCD-uri sau plasme, au spus pentru DailyBusiness jucatori din piata.

"Estimez o piata aproape dubla pentru televizoare in 2008, pana la circa 350.000-400.000 de unitati comercializate. In 2007, s-au vandut circa 230.000 de unitati", a declarat pentru DailyBusiness Bogdan Gheorghiu, marketing manager al Panasonic Romania.

Acesta a precizat ca piata ecranelor de tip plasma-LCD este dominata categoric de LCD-uri si estimeaza ca in 2007, 92% din vanzarile de televizoare au fost LCD-uri, in timp ce plasmele au reprezentat circa 8%.

"In ceea ce priveste CRT-urile (televizoarele clasice, cu tub catodic - n.r.), Panasonic Romania a renuntat la comercializarea lor. In 2007, s-au vandut mai bine LCD-urile, deoarece plasmele vin doar in diagonale mari. Sub 32 de inci nu gasesti pe piata si romanii vor televizoare mai mici, desi acest trend se schimba usor-usor", este de parere Gheorghiu.

Opinia acestuia este impartasita si de Sorin Spinu, TV Sales Manager al LG Romania. Acesta estimeaza ca piata de televizoare LCD si plasme a fost in 2007 de circa 230.000 de unitati, iar in 2008 se va ajunge la vanzari de 380.000-400.000. Spinu este de parere ca pe aceasta piata domina LCD-urile, cu o cota de 85%.

Si Bobby Durbac, marketing manager al BenQ Romania estimeaza o dublare a pietei televizoarelor. "Anul trecut am scapat si de taxe, acestea nu se mai resimt deloc pe piata din Romania, cu 1.000-1.200 de lei iti poti lua un LCD", a spus Durbac pentru DailyBusiness. Un televizor cu plasma costa peste 2.000 lei.

Televizoarele OLED, in Romania peste circa 3 ani

"Eu nu am vazut la vanzare televizor OLED (tehnologie prin care iluminarea este asigurata de LED-uri tratate cu materiale organice - n.r.) decat in Japonia, acum circa un an. Intr-adevar, arata superb, dar cand vedeai pretul, nu-ti venea sa scoti atatia bani din buzunar. In Romania, poate prin 2010", a spus Durbac. Un televizor OLED cu diagonala de 28 de centimetri costa circa 2.500$.

