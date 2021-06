Legea privind cumpararea vechimii in munca a fost promulgata. Care sunt principalele modificari ce intra in vigoare

Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea OUG 163/2020, care stabileste cadrul legal pentru completarea, de catre persoanele care nu au calitatea de pensionar , a stagiului de cotizare in sistemul public de pensii necesar pentru acordarea unei pensii pentru limita de varsta, a unei pensii anticipate ori a unei pensii anticipate partial, prin incheierea unui contract de asigurare sociala pentru perioade de timp de maximum 6 ani anteriori implinirii varstei standard de pensionare "Pana la data de 1 septembrie 2023, persoanele prevazute la art. 1 pot incheia un contract de asigurare sociala in vederea obtinerii pensiei pentru limita de varsta", se arata in lege.Actul normativ mai prevede ca plata contributiei de asigurari sociale datorate se efectueaza intr-o singura transa sau esalonat, in transe lunare, pana la data de 31 august 2023."In situatia in care la data de 31 august 2023 contributia de asigurari sociale datorata nu este achitata in intregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzator platii efectuate", se mai arata in lege.