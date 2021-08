Legea consumatorului vulnerabil mai are de asteptat, anunță ministrul de Finanţe. Ce se întâmplă cu creşterea facturilor la energie şi gaze

”Este o preocupare în acest sens la nivelul Guvernului, dar Ministerul Energiei va veni cu propuneri, se lucrează deja şi ştiţi că premierul a anunţat deja, o să devansăm puţin termenul pentru consumatorul vulnerabil. În ceea ce priveşte partea de consumator vulnerabil , Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii vor veni cu un punct de vedere comun. Dar pentru măsuri imediate aşteptăm măsuri de la Ministerul Energiei”, a declarat luni ministrul de Finanţe, Dan Vîlceanu, în urma şedinţei de Guvern.Ministrul Muncii, Raluca Turcan , a declarat, săptămâna trecută, că Legea privind compensarea facturilor pentru consumatorii vulnerabili de energie ar putea fi aplicată de la 1 ianuarie, anul viitor, dacă proiectul va fi urgentat în Parlament. PSD a anunţat, săptămâna trecută, că vrea ca Legea consumatorului vunerabil să se aplice din 1 octombrie şi nu din ianuarie 2022, aşa cum a anunţat Guvernul, din cauza scumpirii energiei electrice şi a gazelor.Pe de altă parte, ministrul Energiei, Virgil Popescu , a declarat, recent, că acei consumatori vulnerabili vor primi încă din această toamnă sprijin pentru plata facturilor la energie şi gaze, dacă legea care permite acordarea acestor ajutoare va fi aprobată în Parlament în septembrie.Întrebat dacă se poate vorbi de o reducere a TVA pentru operatorii din domeniu, ministrul de Finanţe a precizat in sedinta de Guverm de luni, 30 august, că nu crede că este o măsură la care să se gândească acum.”În acest moment, aşteptăm măsurile propuse de Ministerul Energiei şi după aceea putem discuta. Din punctul meu de vedere, primele măsuri trebuie să vină de la Ministerul Energiei. Dacă ne-am ocupa la Ministerul de Finanţe, noi direct de această speţă, care ţine de Ministerul Energiei, vorbim de preţuri la energie electrică şi gaze, cred că Ministerul Energiei ar trebui, nu ştiu, să-l fuzionăm cumva cu Ministerul de Finanţe. Fiecare minister are propriile atribuţii”, a precizat ministrul de Finanţe.De asemenea, la intrebarea jurnaliştilor cât i-a venit factura la energie, acesta a spus că aceste scumpiri afectează pe toată lumea, tuturor li s-a mărit valoarea facturii.În ceea ce priveşte deprecierea leului, ministrul de Finanţe precizează că BNR -ul este cea care analizează acest aspect şi, dacă va fi nevoie, va lua măsuri suplimentare.”Cred că Banca Naţională este cea care are grijă şi verifică, analizează, urmareşte ceea ce se întâmplă în piaţa valutară şi practic îşi ia toate măsurile pentru ca deprecierea leului sau fluctuaţiile în curs să se menţină la niveluri corecte, acceptabile. Dacă va fi nevoie de măsuri suplimentare, sunt convins că Banca Naţională va lua toate măsurile pe care trebuie să le ia”, a declarat Vîlceanu, întrebat ce intenţii ia în calcul Guvernul în legatura cu deprecierea leului.