Legea offshore va fi modificata pana la vara

"Va fi o initiativa parlamentara a coalitiei si sunt convins ca pana la sfarsitul acestei sesiuni parlamentare va fi aprobata. Imi doresc un consens mai larg decat consensul din coalitie si sunt convins ca vom avea colegi in parlament in afara coalitiei care vor vota alaturi de noi modificarea legii. Mai aveti putintica rabdare", a declarat ministrul Energiei in cadrul unei conferinte de specialitate.Potrivit oficialului, maine este termenul final pentru depunerea ofertei privind achizitia pachetului de 50% din proiectul Neptun Deep, detinut de ExxonMobil."Compania noastra Romgaz , detinuta de minister in majoritate, va depune oferta pentru achizitia acestui pachet. In paralel am lucrat si la Legea offshore", a mai afirmat Popescu.Romania este unul dintre producatorii de gaze din UE, iar mixul energetic si tranzitia spre o energie curata depind de gazul natural."Ne propunem ca tranzitia energetica sa o facem cu gaze naturale, dorim sa scoatem gazele din Marea Neagra, dorim sa gasim noi rezerve, deci modificarea Legii offshore este o prioritate pentru stimularea si investitiilor in acest sector", a precizat oficialul.ExxonMobil si OMV Petrom exploreaza perimetrul de mare adancime Neptun Deep, cu rezerve de gaze estimate la 42-84 de miliarde de metri cubi. Anul trecut, ExxonMobil anunta ca vrea sa se retraga din Romania. La randul lor, cei de la OMV Petrom a precizat ca vor continua investitia daca au un cadru legislativ si de piata stabil, iar decizia depinde de modificarea Legii offshore.