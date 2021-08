De ce întârzie România exploatarea de gaz metan din Marea Neagră. “Vedeți foarte clar cine câștigă și cine pierde”

Motivul este faptul că zăcămintele au ajuns la maturitate. Iar alternativa firească ar fi fost să apelăm la resursele de gaze încă neexploatate din Marea Neagră (off shore, din apa), acea “colac de salvare” care ar fi ajutat România să tempereze explozia preturilor la gaze odată cu năbădăioasă liberalizare a pieței.Așadar, în acest moment, suntem captivi si nu avem decât o alternativă de import. “Stăm la mâna bunului Dumnezeu, care a fost foarte darnic cu această țară, să nu fie o iarnă grea. Sau dacă nu e bunul Dumnezeu, stăm la mâna rușilor să ne dea gaz și ne vor da la prețul pe care îl vor ei, pentru că noi nu suntem în stare să ne exploatăm propriile resurse. Deci, vedeți foarte clar cine câștigă și cine pierde”, a declarat la Digi24 fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu.Acesta a vorbit, de asemenea, și despre factorul “timp”, unul din punctele cheile în ceea ce privește exploatarea din Marea Neagră, gazele naturale nefiind un combustibil al viitorului, ci unul de tranzit.Extrase “la timp”, gazele din Marea Neagră ar îmbunătăți viața tuturor românilor. Problema este că perioada în care le-am putea valorifica în câștig scade, cu fiecare zi.În 2012, când OMV Petrom și americanii de la Exxon au anunțat descoperirea zăcământului de gaze în Marea Neagră, ulterior și alte zăcăminte mai mici, părea că timpul este de partea noastră.Însă la putină vreme, Uniunea Europeană (UE) a decis urgentarea reducerii poluării, prin scăderea drastică a emisiilor de dioxid de carbon. În consecință, gazele naturale au căpătat un statul inferior, combustibil de tranzit. Din 2030, cei mai mulți bani europeni se vor îndrepta către energia verde, nu către gaze. Ar putea avea căștig finanțările pentru reţelele inteligente de gaze, cu condiția integrării regenerabilelor şi a gazelor cu emisii reduse de carbon în reţeaua de gaze. Cu alte cuvinte, putem folosi resursa de gaze, însă nu pentru foarte mulți ani.“România are niște resurse, mai are niște câmpuri care încă nu sunt explorate, dar fiecare zi de întârziere reduce șansele că aceste resurse să fie vreodată valorificate”, a punctat, în acest sens, Răzvan Nicolescu.“Resursele din Marea Neagră, cele mai importante, cele din blocul Neptun, trebuiau să fie deja în producție în momentul în care vorbim (23 august 2021 – n.red) și în care ne plângem că prețurile la gaz natural sunt foarte ridicate”, a continuat Nicolescu. Pe lângă asta, statul român pierde anual sute de milioane din taxe neîncasate, pe care ar fi putut să le încaseze.Perimetrul de gaze natural din Marea Neagră, denumit Neptun Deep, are o cantitate estimată de circa 200 de miliarde de metri cubi, de aproximativ 18 ori cât consumă România într-un an, notează spotmedia.ro. Pentru această resursă de gaze naturale a fost nevoie de o lege prin care să se stabilească în ce condiții se pot extrage și vinde gazele românești off shore.În data de 24 octombrie 2018, în perioada guvernării PSD ALDE , Legea Offshore venea către petroliștilor cu o serie de obligații de piață și fiscale complet neprietenoase. La putina vreme, OMV Petrom a anunțat că își amână decizia de a începe extragerea gazelor din Marea Neagră, cum au făcut, de altfel, și americanii de la ExxonMobil. Singura companie care a decis să extragă gaze, dintr-un perimetru mai mic, numit Midia, a fost Black Sea Oil and Gas.Cei de la PNL și USR PLUS au vorbit despre modificarea Legii Offshore, astfel încât petroliștii străini să fie motivați să extragă gazele din Marea Neagră, însă modificările trebuie să permită și României să câștige cât mai mult din extragerea gazelor și vânzarea lor în țară și peste hotare.A fost un angajament pe care ambele formațiuni politice și l-au luat și în campania electorală pentru alegerile parlamentare, de anul trecut. Aceeași promisiune a figurat și în programul de guvernare propus de USR PLUS. Cu toate acestea, Legea Offshore este, în continuare, nemodificată.OMV Petrom a anunțat că după modificarea Legii Offshore ar avea nevoie de un an doar ca să ia decizia de a extrage gazeleUn posibil motiv pentru amânarea modificării legii ar putea fi legat de faptul că Romgaz se află în tratative cu ExxonMobil pentru preluarea jumătății de perimetru de la Neptun Deep, la care americanii vor să renunțe. E puțin probabil că Exxon să se râzgândească și să vrea să păstreze Neptun Deep, sunt de părere experţii, dar ar putea cere mai mulți bani de la Romgaz.Deputatul Cristina Prună (USR) a precizat pentru SpotMedia.ro că partidele aflate la guvernare își mențin angajamentul de a modifica Legea Offshore, dar inițiativa trebuie să plece de la Guvern. ”Întrucât proiectul de lege are o componentă tehnică substanțială, de la prevederi administrative la prevederi fiscale, Ministerul Energiei trebuie să fundamenteze adecvat și transparent deciziile de modificare a legislației".Ulterior, partidele din coaliție pot asigura un sprijin politic consistent în Parlament pentru că legea să parcurgă, în mod transparent, toate etapele procedurale și anume dezbaterile în comisiile de resort din Senat și Camera Deputaților, urmate, fiecare, de votul din plenul celor două Camere.Deputatul USR PLUS susține, însă, că, dacă vrem că viața românilor să se îmbunătățească, într-adevăr, de pe urma exploatării gazelor din Marea Neagră, atunci avem nevoie și de alte măsuri, pe lângă modificarea Legii Offshore.Ministrul Energiei, Virgil Popescu , a precizat pentru SpotMedia.ro că modificarea Legii Offshore n-ar trebui să înceapă printr-o inițiativă guvernamentală. "Nu e o simplă promisiune. E o chestiune pe care ne-am asumat-o. Și pe care o vom face, chiar dacă nu putem avansa acum o data la care se vă întâmpla acest lucru. Ceea ce pot spune este că extragerea gazelor vă începe, cel mai probabil, în 2025”, a mai precizat Virgil Popescu.