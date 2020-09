Leul a stagnat luni la 4,8583 unitati pentru un euro

Vineri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8582 lei pentru un euro, in scadere cu 0,03% de la nivelul de 4,8595 consemnat joi. Dolarul a coborat cu 0,55%, la 4,0972 lei pe unitate.Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii august 2020 a fost de 4,8372 lei pe unitate.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat luni cu 0,62%, de la nivelul de 4,0972 lei pe unitate inregistrat vineri la 4,1224 lei pe unitate.Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.Lira sterlina a scazut cu 0,53%, la 5,2937 lei pe unitate, fata de nivelul 5,3220 lei pe unitate consemnat vineri.Francul elvetian a coborat cu 0,17%, la 4,5057 lei pe unitate, comparativ cu nivelul atins vineri, de 4,5132 lei pe unitate.Aurul a fost cotat la 255,7976 lei pentru un gram, in declin fata de pretul inregistrat vineri, de 257,4245 lei.