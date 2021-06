LG a pus punct productiei de telefoane

La inceputul lunii aprilie, LG confirma zvonurile si anunta oficial ca va iesi de pe piata telefoanelor mobile. Acum, la mai putin de doua luni distanta, compania coreeana deja a incetat sa mai produca smartphone-uri. Conform Asia Business Daily, 31 mai a fost ultima zi in care LG a mai produs telefoane.Fabrica in care LG si-a construit cea mai mare parte a dispozitivelor mobile, localizata in Vietnam, va fi reprofilata si va produce aparate de uz casnic, o alta nisa pe care compania coreeana activeaza.LG inca nu este, inca, iesita complet din piata telefoanelor mobile . Va mai activa pana in momentul in care contractele actuale vor ajunge la final.Iesirea LG de pe piata smartphone-urilor a fost o decizie pe care piata o anticipa deja de multa vreme. Asta pentru ca, vreme de foarte multi ani, divizia de telefoane a LG a functionat pe pierdere, nereusind sa concureze cu Samsung si cu producatorii chinezi.