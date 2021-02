VIDEO Ministrul Energiei: Liberalizarea pietei energiei electrice a fost prost facuta

"Liberalizarea aceasta a fost prost facuta, ca sa nu ne ascundem dupa deget. A fost facuta la sfarsitul anului trecut, in pripa, intr-un moment in care, din punct de vedere al guvernelor, trecusera niste alegeri. Se construia un guvern nou. Practic era un vid din punct de vedere guvernamental, iar ANRE , institutia responsabila pentru aceasta liberalizare pe care trebuia s-o faca intr-o tranzitie lenta, din punctul meu de vedere, a gresit complet definitia acestei liberalizari", ne-a declarat ministrul Energiei.Potrivit oficialului, ANRE a trecut 6 milioane de clienti intr-un serviciu universal si, la finele lui 2020, le-a spus ca au o luna de zile la dispozitie sa isi aleaga un furnizor in piata concurentiala, daca nu, vor ramane in serviciul universal pe care ei, ANRE, l-au hotarat ca fiind mai scump."Asa ceva, dupa mine, este inadmisibil. Nu poti face ca 6 milioane de clienti sa-i tii intr-un serviciu universal mai scump si apoi, intr-o luna de zile sa alerge dupa clienti. Si s-a vazut in piata ca a fost un blocaj complet", a mai adaugat ministrul.In momentul de fata, oficialul este de parere ca furnizorii si distribuitorii se tin de mici escrocherii. Milioane de facturi au fost umflat in luna ianuarie pentru ca distribuitorii si furnizorii de energie electrica sa se finanteze dupa bunul plac fara sa aiba costurile aferente, a declarat ministrul Energiei.Acesta a spus ca el insusi a fost victima acestei mici escrocherii, cat s-a trezit cu o factura de 970 de lei, adica un consum de 1500 de kWh pe luna intr-un apartament in care nu mai sta nimeni.