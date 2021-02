Proiect de peste 50 de milioane de lei, bani europeni, scos la licitatie de CFR. La finalizarea lucrarilor, trenul va putea circula cu 160 km/h

Studiul de fezabilitate si Proiectul Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferata pe COSLARIU - CLUJ-NAPOCA, in lungime de aproximativ 99 km, au drept scop identificarea solutiei optime din punct de vedere tehnic, economic si operational pentru modernizarea liniei de cale ferata Coslariu - Cluj-Napoca, tinand cont de conformarea in relatie cu standardele europene si cerintele de interoperabilitate la nivelul retelei feroviare romanesti.Obiectivul general al contractului de prestari servicii este modernizarea infrastructurii feroviare intre COSLARIU si CLUJ-NAPOCA pentru cresterea numarului de pasageri si a volumului de marfuri transportate, precum si cresterea vitezei de circulatie si, implicit, reducerea duratei de calatorie pe intreaga sectiune; cresterea numarului de calatori, inclusiv a numarului de turisti; cresterea volumului de marfuri transportate la nivel intern si international; imbunatatirea conditiilor de calatorie si cresterea gradului de siguranta, gestionand in acelasi timp impactul asupra mediului, in conformitate cu standardele europene.Valoarea estimata a contractului este de 52.329.361,16 RON, sursa de finantare fiind asigurata in procent de 85%, din finantare externa nerambursabila, acordata CNCF CFR SA conform Acordului de Finantare nr. INEA/CEF/TRAN/N2019/2091833/22.10.2020, respectiv 15% finantare nationala, alocata de la Bugetul de Stat. Durata contractului este de 23 de luni.Anuntul de participare la procedura licitatie deschisa si documentatia de atribuire sunt disponibile in in Sistemul informatic colaborativ pentru mediu performant de desfasurare al achizitiilor publice (SICAP), la adresa www.e-licitatie.ro. Termenul limita pentru primirea ofertelor este 29.03.2021.