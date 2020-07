Lider al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc: "Turistii nostri se hotarasc vineri dimineata sa plece in excursie vineri la pranz"

Raducan spune ca urmarile sunt resimtite in continuare, chiar daca oamenii sunt liberi sa isi organizeze concediile cu respectarea normelor de prevenire a infectarii cu Covid-19.Lipsa rezervarilor pentru sezonul eestival, lipsa banilor, imposibilitatea de a reporni activitatea hotelurilor, lipsa personalului, trimis in somaj tehnic, lipsa comunicarii intre Guvern si mediul de afaceri, acestea sunt doar cateva dintre piedicile pe care le-a mentionat Dragos Raducanu.Una dintre masurile luate de Guvern pentru a ajuta turismul a fost eliminarea impozitului specific pe trei luni. Impozitul specific se refera la impozitul pe profit la hotelurile si restaurantele mari, adica peste 800 de metri patrati. In cazul hotelurilor, impozitul este calculat pe loc de cazare, pozitionare si stele. Dragos Raducan sustine ca aceasta masura este insuficienta."Suntem singura tara, din cate stiu eu, care nu are sprijin din partea Guvernului, care crede ca a facut ceva pentru noi, dar nu a facut nimic. A elimina impozitul specific pe trei luni de zile e apa de ploaie. Un hotelier cheltuie cu masurile de camera, detergenti, personal suplimentar, sisteme de igienizare, pe care nu le aveam inainte si care nu sunt prevazute in bugetul facut la inceputul anului", spune vicepresedintele executiv.Acesta critica si comunicarea intre Guvern si mediul de afaceri, declarand ca masurile nu se pot lua de pe o zi pe alta pentru ca aceasta industrie se bazeaza pe aprovizionarea cu marfa, pe existenta personalului, care nu se pot asigura intr-un timp foarte scurt."Faptul ca se comunica cu 24 de ore inainte masurile. Pai, cine poate sa ia masuri de inchidere sau de deschidere a unui restaurant, a unui hotel, a unei sali, intr-o zi? De unde aduci oameni? De unde aduci marfa?" spune Dragos Raducan.Potrivit prevederilor guvernamentale, turistii nu mai pot lua masa decat in camera de hotel, sau pe terasele de care dispun unitatile de cazare si restaurantele. Aceasta decizie ridica probleme. Igiena nu mai poate fi mentinuta daca oamenii mananca in camere, iar masa in aer liber depinde de vreme."Pana acum, cand a plouat, fugeau turistii cu mancarea sa se ascunda sub streasina. S-a permis turismul balnear, sunt turisti care isi fac tratamentul si dupa proceduri ies incalziti, in pijama si in halat, sa serveasca masa pe terasa. Hotelurile nu au fost concepute sa serveasca masa in camera, nu e indicat, nu e igienic. Scapam de covid si dam de dizenterie. Noi nu suntem de acord sa servim mancarea in camera pe caldurile astea. Unde se depoziteaza resturile alimentare pana intra femeia de serviciu? Nu facem serviciu de camera la 600 de camere. E o aberatie, o prostie", sustine Dragos Raducan.Pandemia de coronavirus, alaturi de recomandarile pentru prevenirea infectarii, printre care si distantarea sociala, au afectat turismul. Oamenii sunt mai retinuti in privinta concediilor si prefera sa plece cateva zile, de pe o zi pe alta, fara sa mai opteze pentru rezervari si vacante planificate din timp."Am sesizat o scadere cu 70% a turismului, oamenii nu mai pleaca nicaieri. Conceptul de early booking va disparea, acum exista numai conceptul de last minute. Turistii nostri se hotarasc vineri dimineata sa plece in excursie vineri la pranz. In ultimul weekend ne asteptam sa vina 40.000 de turisti pe litoral si au fost peste 60.000. Comparand cu un sezon plin ca anul trecut, suntem la 40% fata de aceeasi perioada a anului", adauga Dragos Raducan.Inspectorii de la Protectia Consumatorului controleaza hotelurile pentru a se asigura ca se respecta toate prevederile impuse pentru asigurarea sigurantei turistilor. Cu toate acestea, spune vicepresedintele executiv FPTR, exista anumite categorii care scapa de aceste vizite."Turistii romani sufera de boala buzunarului, ii doare mai tare gaura din buzunar decat gaura din plaman. Prefera locatiile neclasificate, foarte ieftine, unde riscul de imbolnavire este mult mai mare decat intr-un hotel. Hotelurile sunt controlate la sange pentru ca echipele de control pot intra numai in structurile autorizate, nu se pot duce la nea' Gigel acasa sa-l controleze, chiar daca are o pensiune cu 20 de camere. Pentru ca nu a declarat-o, este proprietate particulara", explica Dragos Raducan.Una dintre cele mai mari probleme pentru aceasta industrie este incertitudinea, din moment ce nu se stie care va fi evolutia bolii in tara si nu pot fi prevazute posibilele masuri viitoare."Nu poti sa iti mai faci un plan de afaceri, sa te gandesti la o perspectiva de dezvoltare, sa faci o strategie. Afacerile din turism se conduc de azi pe maine, in speranta ca maine va fi mai bine. Planul este supravietuirea", concluzioneaza Dragos Raducan.