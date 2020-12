VIDEO Domeniile "decazute" si cele atractive de pe lista bancilor. Explicatiile expertului desemnat bancherul anului 2020 in Romania

Agricultura, chiar si in anii slabi, aduce bani

"Sunt domenii in care suntem foarte rezervati in a credita, iar aici ne referim la industria hoteliera sau spatiile de birouri. Suntem ceva mai prudenti fata e cum eram anul trecut. In 2019 pe vremea aceasta, cand faceam bugetul pentru anul 2020, si nu banuiam ca va veni o pandemie mondiala, ne-am afirmat intentia strategica de intrat si in zona turismului, si in industria hoteliera. Am considerat ca Romania are potential si ca potentialul se va valorifica intr-o perioada oarecare de timp rezonabila si este bine sa fim acolo de la bun inceput", ne-a declarat Bituleanu.Bancherul a afirmat ca institutia pe care o conduce facuse un portofoliu de produse si studii cum se cuvine."Am oprit acest program. Este un domeniu in care am devenit mai prudenti, dar am finantat in continuare cu ceva mai multa prudenta. Acelasi lucru si la spatiile de birouri. In momentul de fata, este un domeniu greu finantabil", a mai spus liderul Libra Internet Bank.De asemenea, banca a oprit pentru 2020 creditul de consum, in schimb functioneaza cardul de credit sau cardul de debit cu overdraft si creditele fara garantie pentru firme si microintreprinderii."Cel mai probabil, toate acestea le vom relua in momentul in care si platile se vor relua si vom vedea daca neperformanta se materializeaza sau nu. Dar nu am luat masuri dramatice. Altfel nici nu aveam cum sa crestem portofoliul de credite cu 15% in anul 2020. Este drept, nu am avut rambursari atat de multe pentru ca au fost perioadele de gratie", a mai spus Emil Bituleanu."Legat de agricultura , noi ne-am apucat de acest proiect acum cinci, sase ani. Am pornit de la zero, nu aveam mare expertiza, dar rezultatele sunt foarte bune. Am ajuns, in momentul de fata, ca agricultura sa reprezinte 20% din portofoliul de credite al Libra Internet Bank si lucram numai cu fermieri de talie medie si mare, pe culturi mari. Nu am intrat in zona de zootehnie, legumicultura sau pomicultura decat periferic. Finantam agricultura de cultura mare", a adaugat bancherul.Acesta este constient ca agricultura noastra este meteo-dependenta, dar acest lucru se poate rezolva printr-un sistem de irigatii performant."Agricultura noastra este intradevar meteo-dependenta, dar nu dramatic. Adica Romania beneficiaza de un climat excelent. Si daca mai sunt ani cum este acesta nu este nenorocire. A fost un an mai slab, dar nu este ceva peste care sa nu trecem.La noi, neperformanta la agricultura nu s-a realizat anul acesta, intr un an cu o seceta prelungita si cu o amploare mai mare decat de obicei. Nu am avut probleme cu rambursarea ratelor din partea fermierilor, insa probabil ca vor fi mai atenti, de acum incolo, si vor investi in sisteme de irigatii", a aspus Emil Bituleanu.Banca urmareste chiar sa creeze un produs prin care sa stimuleze achizitia de sisteme de irigatii."Noi ne-am gandit la aceasta chestiune, am si facut cateva sondaje. Avem in vedere sa facem un produs pentru anul 2021 care sa ajute pe fermieri sa isi finanteze o investitie in domeniul irigatiilor terenurilor.Vorbim de un produs special pe care fermierii sa il poata utiliza fara mari complicatii. Nu este inca un produs aprobat, dar l-am discutat de principiu cu colegii nostri si cred ca vom merge in acea directie pentru ca banuiesc ca si piata va solicita, avand in vedere ca a fost un an agricol secetos", este de parere liderul Libra Internet Bank.Potrivit lui, media europeana de venituri la hectar este de 900 de euro, in tarile agricole, iar in Romania este undeva la 750 euro."Este o diferenta care se diminueaza an de an. De aceea pot sa spun ca agricultura romaneasca merge foarte bine. Singura chestiune care ne lipseste este sistemul de irigatii, pentru ca pe partea aceasta de ferme mari si medii, la capitolul tehnologie, stam foarte bine", a mai spus Bituleanu.